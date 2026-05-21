La Costanera será puro rock: bateristas de "Los Piojos", "Rata Blanca" y "Los Redondos" tocarán gratis

Este sábado 30 de mayo, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de un impactante encuentro musical al aire libre: más de 200 bateristas se reunirán en simultáneo en el Parque Arroyo Vega, en Costanera Norte, para participar de la primera edición porteña de "Baterías a la Plaza", una iniciativa nacida en Uruguay en 2021 que ya recorrió distintas ciudades del país.

La jornada comenzará a las 16 horas y contará con entrada libre y gratuita. El evento propone una experiencia colectiva única en la que bateristas de todos los niveles -desde aficionados hasta profesionales- tocarán sincronizados un repertorio de clásicos del rock argentino e internacional frente al público.

Más de 200 bateristas tocarán en simultáneo clásicos del rock nacional este 30 de mayo en Costanera Norte

Entre los invitados confirmados aparecen figuras históricas de la escena nacional como Sebastián Cardero, baterista de Los Piojos; Fernando Scarcella, integrante de Rata Blanca; Sebastián Peyceré, de Los Abuelos de la Nada; Walter Sidotti, ex baterista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; y la reconocida baterista Andrea Álvarez.

A diferencia de una jam session improvisada, "Baterías a la Plaza" funciona a través de una preparación previa. Los organizadores comparten con anticipación el repertorio, las estructuras de los temas y materiales guía para que todos los participantes puedan ejecutar las canciones de manera sincronizada junto a pistas. El concierto tendrá una duración aproximada de 40 minutos e incluirá entre ocho y nueve canciones, varias de ellas pertenecientes a las bandas de los músicos invitados.

El encuentro se realizará en el Parque Arroyo Vega, ubicado sobre Costanera Rafael Obligado 4899, frente al Aeroparque Jorge Newbery y a metros del río. Debido a la gran convocatoria esperada, recomiendan asistir con tiempo, especialmente para quienes lleguen en auto.

Quienes quieran participar como bateristas deberán inscribirse previamente a través del Instagram oficial del evento, "Baterías a la Plaza", donde recibirán toda la información necesaria para formar parte de la experiencia. Los cupos son limitados.

Con antecedentes de más de 300 bateristas tocando al mismo tiempo en otras ediciones, la llegada de este formato a Buenos Aires promete convertirse en uno de los eventos musicales más originales y convocantes del fin de semana.