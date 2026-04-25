Atención fanáticos: cuáles son las ubicaciones gratuitas para ver girar a Colapinto con un Fórmula 1

Se esperan aproximadamente unas 500.000 personas en el Road Show que Franco Colapinto hará este domingo en Palermo a bordo del Lotus E20 de Fórmula 1 ploteado con los colores de Alpine. Y si bien la entradas ya están agotadas, habrá ubicaciones gratuitas para aquellos que se quieran acercar a vivir una jornada inolvidable.

Por eso, para quienes quieran ver gratis este esperado evento, habrá dos puntos clave para no perdérselo: Plaza Seeber y Plaza Sicilia, las únicas ubicaciones sin costo. Desde allí, se podrá seguir de cerca el paso del monoplaza en sectores centrales del circuito, sobre las avenidas Libertador y Sarmiento.

El plano del circuito y las ubicaciones para el público.

El acceso será libre, sin reserva previa y por orden de llegada, por lo que es recomendable estar lo más temprano posible, teniendo en cuenta que a las 8.30 se habilitan los ingresos. En cada plaza se montará un escenario con pantallas gigantes para seguir la exhibición en vivo, junto con entrevistas al público, música a cargo de DJs y la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11, que marcará el inicio de la jornada.

Otro aspecto para destcar es que además, en los espacios gratuitos, habrá Fan Zones con food trucks y diversas propuestas gastronómicas para los fanáticos. El ingreso a Plaza Seeber será por Sarmiento y Colombia y a Plaza Sicilia por Casares y Libertador.



