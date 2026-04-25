Video: Alpine le hizo un guiño a Franco Colapinto y su pasión por Boca previo a la exhibición con el Fórmula 1

La fiesta está preparada y falta muy poco para comenzar a disfrutarla. Por eso, para palpitar lo que será el Road Show de Franco Colapinto con el Lotus E20 de Fórmula 1 ploteado con los colores de Alpine este domingo en las calles de Palermo, el equipo francés subió un video en el que, además, la hace un guiño al piloto argentino por su pasión por Boca.

En el posteo se puede ver al monoplaza con el que Colapinto dará la muestra y también algunas imagenes de los lugares más emblemáticos de la Ciudad, entre ellos, el barrio de La Boca.

Su pedido ha llegado %uD83D%uDCCD



Quien está emocionado por mañana? %uD83E%uDD29



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The goods have arrived %uD83D%uDCCD



Who's excited for tomorrow? %uD83E%uDD29 pic.twitter.com/pUoqnqzdnT — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 25, 2026

Y para que quede claro que resaltaron la pasión de Franco por el "Xeneize", en la grabación se muestran grafitis y el escudo del club pintado sobre una de las paredes del barrio, mientras chicos juegan en la calle con la camiseta azul y oro. También aparece una de las esquinas más simbólicas de Caminito.

Vale señalar que los hinchas de Boca transitan un presente ideal, con victoria en el Superclásico del domingo pasado ante River y una goleada 4-0 ante Defensa y Justicia el jueves, que definió la clasificación de los de Claudio Úbeda a los playoffs del Torneo Apertura 2026.