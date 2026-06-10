Los horarios y el cronograma completo del GP de Barcelona de la Fórmula 1

La Fórmula 1 continúa su gira europea con el Gran Premio de Barcelona. El mismo corresponde a la séptima fecha de la temporada 2026 y tendrá la presencia de Franco Colapinto a bordo del Alpine.

El Circuito de Barcelona es una pista de alta exigencia que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más desafiantes para los pilotos.

Además, exige una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión cuidadosa de los neumáticos.

Los horarios y el cronograma del GP de Barcelona de la F1

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8:30 - 9.30

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio