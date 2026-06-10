Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

F1

Los horarios y el cronograma completo del GP de Barcelona de la Fórmula 1

Llega la séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Barcelona.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Fórmula 1 continúa su gira europea con el Gran Premio de Barcelona. El mismo corresponde a la séptima fecha de la temporada 2026 y tendrá la presencia de Franco Colapinto a bordo del Alpine.

El Circuito de Barcelona es una pista de alta exigencia que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más desafiantes para los pilotos. 

Además, exige una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión cuidadosa de los neumáticos.

Los horarios y el cronograma del GP de Barcelona de la F1

Viernes 12 de junio

  • Práctica libre 1: 8:30 - 9.30
  • Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

  • Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
  • Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio

  • Carrera: 10:00
Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

4
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

5
El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento
Noticias

El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

Últimas noticias de Fórmula 1