Franco Colapinto se mostró muy frustrado tras el GP de Mónaco de la Fórmula 1: "No salió nada"

Franco Colapinto habló tras haber quedado en el puesto 15 en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

"Fue una carrera larga, muy frustrante, no salió nada. Es imposible pasar. Paramos temprano y perdimos dos puestos. Después no paró nadie, cambiaron gomas con la bandera roja y en el relanzamiento me chocó Fernando Alonso, que me hizo chocar con Nico Hulkenberg. Después choqué a Carlos Sainz que venía lento", comenzó.

"La verdad que fue una carrera muy frustrante, un fin de semana complicado. No aprovechamos las oportunidades y da un poco de bronca. Era un fin de semana especial en Mónaco. Terminó siendo una carrera muy aburrida, una pena. Hay que reveer cosas y entender el por qué de algunas situaciones", agregó el argentino.

"Teníamos buen ritmo, pero la bandera roja me hizo perder más tiempo", profundizó el piloto de Alpine sobre las complicaciones que transitó durante el GP.

Y, por último, se refirió a los motivos por los cuales sufrió una penalización: "Es algo del sistema, no algo nuestro. Hay muchos pasos en la calle de boxes, capaz es por eso".