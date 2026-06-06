La bronca de Franco Colapinto por su qualy en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto no tuvo una buena actuación en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y largará en el puesto 14. El piloto argentino de Alpine fue duro con la mecánica del la mecánica del A526.

"Está el auto muy desconectado, bloqueando mucho adelante", afirmó, visiblemente enojado, en rueda de prensa. "Cuando no te sentís muy bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas, el primer sector iba bien. En el segundo sector y las curvas más lentas me está costando un montón este fin de semana. Cuando voy para atrás, bloquea atrás, cuando voy para adelante, bloquea adelante", enfatizó.

"Cuando no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo"



Franco Colapinto tras quedar afuera en Q2 y asegurar el 14° lugar de largada para el #MonacoGP



%uD83D%uDCFA #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/t0jwFkpdjD — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026

A lo que agregó: "Es una desconexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta".

Si bien se mostró algo satisfecho por cómo largará en la carrera de este domingo, se excusó: "Dimos un pasito, pero una pista como Mónaco cuando no tenés esa confianza, se complica. Así que estuve muy cerca y creo que con ese feeling feo que tuve todo el fin de semana habré quedado, seguramente, a dos décimas de la Q3, o un poco menos. Es bueno, pero obviamente que es una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto".