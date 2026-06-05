La cruda evaluación de Franco Colapinto después de las prácticas en el Gran Premio de Mónaco: "El auto no fue consistente"

Franco Colapinto giró en las dos prácticas libres del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

El argentino quedó en el puesto 15 en ambas y sufrió el rendimiento de su monoplaza. Además, tuvo un choque contra uno de los muros del circuito.

"No fue un gran día, pero ojalá que el laburo de la noche sea bueno para revertir lo que nos falta y estar mejor mañana", expresó en diálogo con ESPN luego de finalizar las sesiones.

En cuanto a su auto, reveló que fue lo que más dificultó su rendimiento: "Nos costó mucho más que en otras carreras, en general no fue consistente en todas las vueltas y curvas. Es lo que más cuesta en una pista como Mónaco".

"Es mucha confianza, estuve bloqueando un montón y cuando bloqueas en un circuito callejero como Mónaco te saca mucha confianza para frenar fuerte y meter velocidad en las curvas", cerró el piloto de Alpine.