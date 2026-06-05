Franco Colapinto finalizó 15° en la primera práctica en Mónaco

Franco Colapinto comenzó este viernes su participación en el Gran Premio de Mónaco y en la primera práctica libre quedó en la posición 15 por detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que terminó en el décimo puesto.

El piloto argentino completó 31 vueltas y su mejor giro fue de 1:16.189 y quedó a 0.361 del registro más destacado del francés que fue 1:15.828.

La práctica fue dominada por Ferrari que obtuvo el primer lugar con Charles Leclerc y el segundo con Lewis Hamilton. Max Verstappen, de Red Bull, se ubicó tercero.

Colapinto, que viene de obtener su mejor resultado en la categoría al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, durante gran parte de la sesión estuvo en las últimas posiciones y recién sobre el cierre consiguió registrar un tiempo de 1:16,189 para finalmente terminar en el decimoquinto lugar.

El argentino tendrá dos prácticas libres más por delante para seguir mejorando sus tiempos y mantener la ilusión de protagonizar una buena clasificación este sábado, fundamental de cara a la carrera del domingo.

Ferrari dominó la primera práctica

En las primeras posiciones, el líder fue el local Leclerc, quien registró un tiempo de 1:13,978, mientras que su compañero de equipo, Hamilton, quedó segundo a 226 milésimas. En tanto, tras Verstappen se ubicaron los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell.

La actividad en Mónaco se reanudará a las 12, con la segunda sesión de entrenamientos.