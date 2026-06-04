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UN VUELTO

Benfica confirmó cuánto le cobrará a Florentino Pérez si José Mourinho vuelve a Real Madrid

En vísperas de las elecciones del Real Madrid, Benfica acusó recibo de las intenciones de Florentino Pérez y avisó cuál será la suma para dejar ir a José Mourinho.

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El próximo domingo, Real Madrid tendrá unas nuevas elecciones en las que ya hay certezas. Una de ellas es que, si Florentino Pérez se mantiene en el poder, José Mourinho volverá y tendrá su segundo ciclo en la dirección técnica.

Luego del anuncio del actual mandatario de la Casa Blanca, las repercusiones no tardaron en llegar y Benfica comunicó una noticia importante este jueves.

A través de un documento oficial, las Águilas acusaron recibo de ese hecho y confirmaron cuánto dinero deberá desembolsar el Merengue para contratar a The Special One.

"El candidato a presidente para las elecciones de Real Madrid, Florentino Pérez, manifestó su intención de contratar al entrenador José Mourinho si gana. En caso de verificarse ese escenario, la contratación se realizará por un valor de 15 millones de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato laboral deportivo vigente", sentenció.

Benfica confirmó cuánto le cobrará a Florentino Pérez si José Mourinho vuelve a Real Madrid

De no mediar inconvenientes, y si los socios acompañan la propuesta en las urnas, el estratega luso regresará al equipo blanco, donde dirigió 178 partidos entre 2010 y 2013 y alzó dos títulos.

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