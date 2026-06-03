El ayudante de Claudio Úbeda habló de todo tras la salida de Boca: de la relación con Riquelme al recuerdo de Miguel Russo

Luego de no cumplir con los objetivos propuestos, Boca no le renovó el contrato a Claudio Úbeda, que ayer dejó de ser el entrenador de manera oficial.

Con la decisión fresca, las repercusiones todavía aparecen y, este miércoles, un hombre cercano al Sifón rompió el silencio. Se trata de su asistente, Juvenal Rodríguez, quien brindó una entrevista y habló de varios temas.

En principio, el colombiano hizo un balance y contó cómo fue vivir este tiempo en el Xeneize, donde consideró que "todo se magnifica".

"Boca es una cosa puertas para adentro y otra cosa puertas para afuera. Todo lo que pasa en Boca se magnifica muchísimo", indicó en charla con DSports Radio.

Por otra parte, puso sobre la mesa la eliminación de la Copa Libertadores y reveló que el cuerpo técnico no estaba preocupado por la continuidad, sino que se enfocó siempre "en el día a día".

"No sabemos el hecho de que si avanzábamos en Copa Libertadores seguíamos en el club. Estábamos enfocados en el día a día y en el partido a partido. Todo lo hicimos con mucha prudencia, nunca tocamos el tema de nuestra continuidad en Boca", señaló.

Consultado sobre la relación con el presidente del club, Juan Román Riquelme, se mostró agradecido y echó por tierra las versiones que hablan de una injerencia en el armado del equipo.

"Es mentira que se mete en el armado del equipo. Riquelme es un tipo muy directo y que ve muy bien el fútbol, por algo lo jugó de esa manera. Él muere por Boca, Boca es su vida y constantemente está pensando en cómo hacer feliz al hincha de Boca", afirmó.

Al mismo respecto, añadió: "En todas las conversaciones con Román, llegábamos a la idea de construir un equipo con el que el hincha se identifique. Estamos muy agradecidos por cómo se portó con Miguel (Russo) y cómo lo sostuvo; además, con nosotros se ha portado de manera maravillosa".

Justamente hablando de Miguel Russo, quien lo conoció en su etapa en Millonarios, aprovechó para recordarlo y honrar su legado.

"Ayer cuando finalizamos nuestro vínculo con Boca, pude terminar de entender la ausencia de Miguel. Yo llegué a Argentina gracias a él y luego fui conociendo a Claudio. Siempre me quedará marcada la manera en la que él vive el fútbol. Todos sabemos la importancia que tiene un club como Boca, y si no hubiera sido por Miguel, es algo que no lo hubiera vivido", destacó.

Además, Rodríguez subrayó la actitud del plantel después del fallecimiento de Miguelo y valoró el respeto que siempre le mostró al CT, encabezado en la figura de Leandro Paredes.

"Boca es Boca, y desde la partida de Miguel sentimos un grandísimo respeto por parte de los jugadores. El plantel fue muy respetuoso, y Leandro con su experiencia supo asumir muy bien su rol de líder, él canalizaba muy bien la comunicación entre jugadores y cuerpo técnico", sostuvo.

A modo de cierre, declaró que el paso por el club de la ribera será un antes y un después y mandó un mensaje de aliento para el futuro.

"El otro día me levanté y pensé: ¿y ahora qué? ¿Después de Boca, qué? Boca es maravilloso y la gente siempre va a exigir porque quiere que gane, me llevo recuerdos hermosos de mucha gente maravillosa. Ojalá que Boca pueda lograr pronto esos objetivos, porque tiene gente maravillosa en el club", concluyó.