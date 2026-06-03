Chicho Serna contó qué tiene que tener el próximo DT de Boca y pidió la vuelta de un ídolo

Tras la salida de Claudio Úbeda, Boca está nuevamente en busca de un entrenador y la danza de nombres ya comenzó.

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En ese marco, quien habló al respecto fue nada más y nada menos que Mauricio Serna, ex integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize.

Mediante una entrevista que concedió este miércoles, Chicho se refirió a la elección del próximo DT y consideró que debe ser alguien "con personalidad".

"Tenemos que buscar un técnico que potencie la nómina actual, fomentar los juveniles y que sea valiente. Tiene que tener la personalidad suficiente para exigir, tomar decisiones y conseguir resultados", expresó.

Al mismo respecto, ratificó: "Hoy hay que buscar un entrenador de personalidad. Tiene que ser un entrenador de nombre".

Consultado sobre los candidatos que tuvieron un vínculo fuerte con el club, el antiguo volante colombiano señaló que "el abanico no es muy grande" y reveló quién debería ser el apuntado.

"Guillermo, Palermo, Tevez y otro que tuvo pasado en Boca, el Turco Mohamed... Ricardo Gareca también, pero el abanico no es muy grande. Las primeras tres opciones son muy grandes, pero para mí el primero sería Guillermo (Barros Schelotto)", sentenció.

7%uFE0F%u20E3 "EL PRIMER DT QUE TIENE QUE BUSCAR BOCA ES GUILLERMO"



Contundente: Mauricio Serna apuntó a Barros Schelotto como el gran candidato para dirigir al Xeneize.



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Cabe recordar que el Mellizo, actualmente en Vélez, ya dirigió al conjunto azul y oro entre 2016 y 2018. Por su parte, el Titán está libre, al igual que el Apache, luego de su última experiencia en Talleres de Córdoba.

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Por ahora, el hermetismo es total y nadie sabe quién comandará los destinos de Boca de cara a la segunda parte del año.