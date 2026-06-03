Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

¿SE VA?

River quiere venderlo: los equipos europeos que buscan a Lautaro Rivero

Lautaro Rivero es uno de los que está dentro de la lista de jugadores prescindibles en River Plate y aparecieron varios interesados.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

 Lautaro Rivero es uno de los que está dentro de la lista de jugadores prescindibles en River.

Al entender que es el momento de hacer caja con él, los directivos del Millonario lo incluyeron dentro del listado de, al menos, 15 futbolistas que deberán marcharse.

Es por eso que empiezan a llegar interesados por él y en los últimos días se supo que Roma lo estaba siguiendo de cerca, aunque recientemente aparecieron nuevos candidatos.

El fútbol italiano tiene otro club detrás del defensor: Udinese. Por otra parte, también lo quiere el Real Sociedad, al igual que Tigres de México. 

Sin embargo, por el momento no llegó ninguna oferta formal. River aspira a cobrar entre 7 y 10 millones de euros por el pase del futbolista surgido de sus inferiores.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
Ricardo Arjona hace historia en Argentina: suma dos nuevas fechas y ya acumula 20 Movistar Arena
Noticias

Ricardo Arjona hace historia en Argentina: suma dos nuevas fechas y ya acumula 20 Movistar Arena

Últimas noticias de River