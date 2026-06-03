River quiere venderlo: los equipos europeos que buscan a Lautaro Rivero

Lautaro Rivero es uno de los que está dentro de la lista de jugadores prescindibles en River.

Al entender que es el momento de hacer caja con él, los directivos del Millonario lo incluyeron dentro del listado de, al menos, 15 futbolistas que deberán marcharse.

Es por eso que empiezan a llegar interesados por él y en los últimos días se supo que Roma lo estaba siguiendo de cerca, aunque recientemente aparecieron nuevos candidatos.

El fútbol italiano tiene otro club detrás del defensor: Udinese. Por otra parte, también lo quiere el Real Sociedad, al igual que Tigres de México.

Sin embargo, por el momento no llegó ninguna oferta formal. River aspira a cobrar entre 7 y 10 millones de euros por el pase del futbolista surgido de sus inferiores.