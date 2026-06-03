Rosario Central echó a Jorge Almirón

Jorge Almirón no seguirá siendo el entrenador de Rosario Central tras la derrota por goleada ante Estudiantes por 3 a 0, que dejó al equipo eliminado de la Copa Argentina.

Ahora, el equipo liderado por Ángel Di María, deberá buscar DT para afrontar el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026.

La situación es tal que Gonzalo Belloso, presidente Canalla, llamó para una conferencia de prensa este jueves el alejamiento de Almirón, quien es uno de los candidatos que tiene en la cabeza Juan Román Riquelme para hacerse cargo de Boca Juniors.

Los números de Almirón con Rosario Central

Almirón apenas llegó a dirigir al Canalla en 27 partidos oficiales, en los que cosechó 15 triunfos, 5 empates y 7 derrotas.