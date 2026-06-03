El matemático que acertó los últimas tres Copa del Mundo predice al campeón del Mundial 2026: qué pasará con Argentina

El matemático alemán Joachim Klement volvió a captar la atención del mundo del fútbol. Aunque se define como un escéptico de los modelos predictivos, logró acertar en tres ediciones consecutivas del Mundial: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

Ahora, de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, su sistema estadístico señala a Países Bajos como el próximo campeón del mundo.

Según la proyección, el conjunto neerlandés derrotará a España en semifinales y posteriormente vencerá a Portugal en la final para conquistar el primer título de su historia.

El modelo que predijo a los últimos tres campeones del mundo

Klement desarrolló originalmente este método para demostrar lo difícil que resulta anticipar el ganador de una Copa del Mundo. Sin embargo, el modelo sorprendió al acertar tres veces seguidas.

"La primera vez quedé horrorizado cuando Alemania salió campeón en Brasil", reconoció en una entrevista con la revista Der Spiegel.

Pese a sus aciertos, insiste en que sus pronósticos no deben interpretarse como certezas. "Es como jugar a la lotería. Si alguien apuesta dinero basándose en mi predicción, es alguien que no tiene remedio", afirmó.

Las variables que utiliza para predecir el Mundial

El sistema combina diferentes factores que, según Klement, ayudan a explicar el rendimiento histórico de las selecciones:

PIB per cápita de cada país.

Tamaño de la población.

Importancia cultural del fútbol.

Posición en el ranking internacional.

Temperatura media anual.

Condición de país anfitrión.

Un componente de azar que considera determinante.

Para el matemático, las condiciones climáticas también influyen en la formación de potencias futbolísticas.

"La temperatura ideal para jugar al fútbol es de 14 grados de promedio anual, como ocurre en el sur de Europa y en gran parte de Sudamérica", sostiene.

Qué pasará con Argentina en el Mundial 2026

El pronóstico de Klement no es alentador para la Selección Argentina. Según su simulación, el seleccionado albieceleste liderado por Lionel Messi alcanzará los cuartos de final, donde será eliminado por la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Argentina sería el único representante sudamericano en llegar a esa instancia.

La gran sorpresa: Brasil quedaría eliminado por Japón

Uno de los resultados más impactantes de la predicción es la eliminación de Brasil en dieciseisavos de final frente a Japón.

Klement fundamenta esa proyección en la evolución reciente del conjunto asiático. "Japón está en racha. Venció a Alemania en el último Mundial y logró resultados importantes ante selecciones de primer nivel en los últimos años", argumentó.

Las semifinales que anticipa el modelo

De acuerdo con la simulación, las semifinales del Mundial 2026 serían completamente europeas:

Portugal vs. Inglaterra.

Países Bajos vs. España.

Los portugueses avanzarían a la final tras eliminar a Inglaterra, mientras que Países Bajos dejaría en el camino a España.

Cuánto pesa la suerte en una Copa del Mundo

Klement asegura que su modelo puede explicar aproximadamente el 55% del éxito de una selección durante un Mundial. El 45% restante, según explica, depende de factores imprevisibles.

Además, considera que el nuevo formato de 48 equipos incrementará el peso del azar debido a la existencia de más rondas de eliminación directa. "Equipos de menor categoría pueden derrotar a selecciones superiores en un solo partido", concluye.