Baja sensible en Uruguay: Giorgian De Arrascaeta se pierde el Mundial 2026

A falta de 9 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, recibió una mala noticia debido a que sufrirá la baja de Giorgian De Arrascaeta.

El volante ofensivo de 32 años sufrió un desgarro en el entrenamiento y de esta manera no podrá estar disponible en la Copa del Mundo.

En las próximas horas se definirá quién será su reemplazante en la lista de 26 convocados.

El DT deberá decidir quién lo reemplazará en la lista definitiva. Una opción es incorporar a otro mediocampista, o bien sumar a un delantero, ya que solamente hay tres en la nómina.

Cabe destacar que Uruguay tiene hasta el domingo 14 de junio, ya que el reglamento de FIFA establece que "un jugador incluido en la lista definitiva solo podrá ser sustituido por un futbolista de la lista previa en caso de lesión o enfermedad grave, hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cualquier excepción deberá ser aprobada por la FIFA".