Marcha atrás de Bielsa: ahora no asegura que va dejar de ser DT de Uruguay tras el Mundial 2026

Marcelo Bielsa a veces habla tan complicado que suele generar controversia y a veces tiene que salir a desmentir cuestiones que todo el mundo pensó que dijo, pero que no fueron tan así. El técnico argentino desmintió por completo que va a dejar su cargo como seleccionador de Uruaguay tras el Mundial 2026 de la FIFA, que se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá.

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"Dije que el Mundial era un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando: la palabra culminar no significa terminar; yo no hablé de... pic.twitter.com/9zJsMvHkS3 — Telemundo (@TelemundoUY) June 1, 2026

"La palabra culminar no significa terminar", afirmó "El Loco", quien declaró que quiso utilizar el otro significado que tiene la palabra y explicó que "también es llegar al punto más alto de una etapa".

Bielsa igualmente aclaró que una vez finalizada la Copa del Mundo, acaba su contrato: "Efectivamente termina mi vínculo, pero me hubiera parecido irrespetuoso anticipar una negativa a una propuesta inexistente".



Bielsa había dejado la sensación de que no iba a renovar su contrato en una charla que dio el último 21 de mayo. "Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo. Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar de un evento así", había expresado.



El DT reiteró entonces que "si alguien no está obligado a responder sobre su futuro y anticipa una decisión que únicamente se corresponde con la negativa a una posibilidad, es no valorar a la organización a la que pertenece". En tanto, aclaró: "En ningún momento hablé de terminar".





La ausencia de Nahitan Nández

, manifestó sin titubear.

Bielsa elogió al ex Boca y reconoció: "fue el mejor del equipo en la última Copa América". "Hablé con el médico de su equipo antes de los amistosos con Inglaterra y Argelia para ver cómo estaba. Si hubiese algo extra no hubiese hecho toda esa gestión", concluyó.

El rechazo a Luis Suárez

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"Les pido que se guíen por lo que expresó Suárez, no por la parte que pudiera yo expresar"



"Suárez a mí no me debe ninguna disculpa" y "Canobbio... pic.twitter.com/MqVdEMd6ax — Telemundo (@TelemundoUY) June 1, 2026

"Lo entendí como un pronunciamiento valioso y sincero, pero opté por otros futbolistas. Son decisiones que pueden generar discrepancias", cerró.

La ausencia de amistosos

A la hora de explicar por qué Uruguay no tendrá amistosos, Bielsa indicó que. Finalmente, concluyó: