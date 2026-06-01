La inédita presentación de la lista de México para el Mundial 2026 con la voz de Chespirito

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue sumando momentos especiales y México logró captar la atención de millones de fanáticos con una de las presentaciones más originales y emotivas de todas las selecciones clasificadas.

Al momento de anunciar la lista definitiva de 26 futbolistas elegidos por Javier Aguirre, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) apostó por una producción audiovisual que apeló directamente a la memoria afectiva de varias generaciones.

Así es el centro de entrenamiento donde se aloja la Selección Argentina durante el Mundial 2026

La gran sorpresa del video fue la aparición de una recreación digital de la voz de Roberto Gómez Bolaños, una de las figuras más queridas de la cultura popular latinoamericana.

El homenaje fue realizado con autorización de la familia del artista y acompañó el anuncio de los futbolistas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo.

Mundial 2026: Messi y De Paul se unieron a la Selección Argentina en Kansas

A través de imágenes que recorren distintos aspectos de la vida cotidiana mexicana, el video busca reforzar el sentido de identidad y pertenencia en la antesala del torneo más importante del fútbol mundial. La elección de Chespirito no fue casual. Su legado atraviesa generaciones y fronteras gracias a personajes que marcaron la historia de la televisión en habla hispana.

La lista de la selección de México con la voz de Roberto Gómez Bolaños " Chespirito" pic.twitter.com/pKS3dzlDDg — Edgar Cantero (@DonCantero) June 1, 2026

La repercusión fue inmediata. En redes sociales, miles de usuarios destacaron la carga emocional del homenaje y celebraron la decisión de vincular la presentación mundialista con una de las personalidades más influyentes de la historia cultural mexicana.