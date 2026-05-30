Sofía Reyes apuesta a un crossover global y sorprende con "Final Minutes" junto a French Montana y LMNT 115

En una industria musical donde las fronteras entre géneros son cada vez más difusas, Sofía Reyes continúa consolidándose como una de las artistas latinas con mayor proyección internacional.

Su capacidad para conectar el pop latino con sonidos globales la llevó a construir una carrera marcada por colaboraciones de alto impacto y millones de reproducciones alrededor del mundo.

Ahora, la cantante mexicana da un nuevo paso en esa evolución artística con el lanzamiento de "Final Minutes", una canción que une talentos de distintas partes del planeta y apuesta por una identidad sonora sin límites.

Una colaboración que une tres mundos musicales

Sofía Reyes presentó "Final Minutes", una nueva colaboración junto a LMNT 115 y French Montana, en una propuesta que fusiona el pop, el hip-hop y la electrónica con una estética cinematográfica y emocional.

El lanzamiento representa el primer estreno de LMNT 115 durante 2026 y también el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento. La canción reúne a dos figuras de gran peso internacional: por un lado, French Montana, responsable de éxitos globales como "Unforgettable", y por otro, Sofía Reyes, una de las artistas latinas más reconocidas de los últimos años.

La mexicana acumuló más de 5 mil millones de reproducciones combinadas gracias a colaboraciones como "1, 2, 3" junto a Jason Derulo y De La Ghetto, además de "R.I.P.", tema que interpretó junto a Rita Ora y Anitta.

El mensaje detrás de "Final Minutes"

Interpretada principalmente en inglés y complementada con la esencia bilingüe que caracteriza a Sofía Reyes, la canción gira en torno a un concepto profundamente emocional: la importancia de los momentos decisivos que aparecen cuando todo parece estar llegando a su fin.

La resiliencia, la capacidad de reinventarse y la fortaleza para seguir adelante son algunos de los ejes temáticos que atraviesan el sencillo.

La composición y grabación del tema se desarrollaron durante más de un año entre Australia, Los Ángeles y México, incorporando influencias culturales y musicales que terminaron definiendo el carácter global de la producción.

Sofía Reyes: "Conecta conmigo de manera muy personal"

La artista mexicana compartió detalles sobre el proceso creativo y el significado que tuvo esta colaboración en un momento particular de su vida.

"Estoy muy emocionada de que esta canción finalmente salga; el proceso creativo fue muy significativo para mí. Cuando tuve una llamada con el equipo de LMNT 115, me encantó que se tomaran el tiempo para explicarme lo que la canción significaba para ellos y cómo querían preservar su esencia mientras me permitían aportar mi propio toque".

Además, reveló que decidió sumar una parte en español para aportar una dimensión diferente a la canción.

"Escribí un verso en español que siento que añade algo poderoso al tema, y toda la experiencia fue un placer".

La cantante también confesó que el mensaje de la obra tuvo un fuerte impacto personal.

"El mensaje de 'Final Minutes' conecta conmigo de manera muy personal, especialmente porque esta oportunidad llegó durante un momento difícil de mi vida, uno en el que realmente sentía que tenía que empezar de nuevo, seguir adelante, confiar en el proceso y entregarme a la incomodidad de lo desconocido".

Y concluyó:

"Espero que algún día podamos interpretarla juntos en vivo y estoy muy agradecida de haber sido invitada a colaborar con artistas tan increíbles. Espero que todos la disfruten".

LMNT 115 y una nueva búsqueda artística

Para LMNT 115, la canción también representó un punto de inflexión dentro de su evolución musical.

"'Final Minutes' es una canción muy especial para mí porque me sacó de mi zona de confort tanto sonora como creativamente. Comencé esta canción hace más de un año y evolucionó a través de sesiones en Australia, Los Ángeles y México".

El artista destacó además el aporte de sus compañeros en el proyecto.

"Trabajar con French y Sofía reunió dos mundos únicos, y ese contraste es lo que hace que este lanzamiento se sienta diferente a cualquier cosa que haya hecho antes".

Finalmente, aseguró que el sencillo marca el comienzo de una nueva etapa creativa.

"Es el inicio de algo en lo que quiero profundizar: menos sobre encajar en un género y más sobre crear algo que se sienta global, emocional y atemporal".

Un momento clave en la carrera de Sofía Reyes

El lanzamiento de "Final Minutes" llega poco después de la publicación de "IDGAF ERA (Postdata)", el capítulo final de una de las etapas más personales e importantes de la carrera de la artista.

Recientemente, Sofía Reyes también protagonizó una presentación íntima en el Clive Davis Theater del GRAMMY Museum® de Los Ángeles, donde ofreció un show acústico que permitió mostrar una faceta más cercana y emocional de su propuesta artística.

Una de las voces latinas más influyentes de su generación

A lo largo de su carrera, la artista mexicana construyó una trayectoria internacional que la posicionó entre las artistas latinas más versátiles del panorama pop actual.

La cantante fue nominada a reconocimientos como los Latin GRAMMYs, Premios Juventud, MTV Europe Music Awards y Latin American Music Awards, mientras acumuló más de mil millones de visualizaciones en YouTube, más de dos mil millones de reproducciones globales y una comunidad superior a los 7 millones de seguidores en redes sociales.

Su consagración internacional llegó con "1, 2, 3", uno de los crossovers latinos más exitosos de la última década. Desde entonces colaboró con figuras de renombre mundial como Sia, David Guetta, Jason Derulo, Rita Ora, Anitta, Becky G, Alan Walker, Michael Bublé, James Arthur, Pedro Capó, Reik, Piso 21, Abraham Mateo, Jhayco y muchos otros artistas.

Una artista en pleno crecimiento

Con "Final Minutes", Sofía Reyes vuelve a demostrar su capacidad para derribar barreras culturales y musicales, reafirmando su lugar como una de las artistas latinas con mayor alcance global y una de las voces más relevantes de la nueva generación del pop internacional.



