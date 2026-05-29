Cruzando El Charco estrena "Por Vos" y profundiza su evolución artística

Cruzando El Charco continúa expandiendo su universo musical con el lanzamiento de "Por Vos", una canción que marca un nuevo paso en la evolución artística de la banda y funciona como puente entre el universo de "Esencia" y el camino que comienza a delinear su próximo material.

Producido por Juan Bruno y Pepe Céspedes, integrantes de Bersuit Vergarabat, el tema nació originalmente desde un lugar mucho más íntimo: una balada al piano que, con el correr del proceso creativo, terminó transformándose en una canción de gran intensidad emocional y potencia sonora.

"Por Vos" muestra una faceta más emotiva y madura de Cruzando El Charco.

En esta nueva etapa, la banda logra encontrar un equilibrio entre la exploración sonora y la identidad que la caracteriza desde sus comienzos. "Por Vos" combina una base rítmica firme con sintetizadores y texturas electrónicas inspiradas en el sonido de los años 80, mientras las guitarras acústicas y eléctricas sostienen el ADN rockero que define a Cruzando El Charco.

La voz de Francisco Lago toma un rol central dentro de una interpretación cargada de sensibilidad, acompañada por coros que amplifican el clima emotivo y potencian un estribillo pensado para la conexión colectiva.

La canción habla sobre esos momentos en los que la búsqueda de sueños y objetivos personales muchas veces termina alejándonos de las personas más importantes. Desde una mirada honesta y cercana, el tema reflexiona sobre el esfuerzo que requieren los vínculos y la dificultad de poder estar presentes en todo aquello que nos atraviesa.

Cruzando El Charco estrenó "Por Vos", una canción que mezcla emoción, potencia rockera y sonidos inspirados en los años 80

El lanzamiento llega mientras la banda continúa recorriendo escenarios de Argentina y Europa con una gira internacional que incluye shows en ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Barcelona, Valencia, Mallorca, Madrid y Málaga.

Además, Cruzando El Charco se prepara para uno de los conciertos más importantes de esta etapa: el próximo 1 de agosto celebrará sus 14 años de trayectoria en el Estadio Atenas de La Plata, la ciudad que vio nacer al grupo en 2012.

Formada por Francisco Lago, Nahuel Piscitelli, Ignacio Marchesotti, Juan Matías Menchon y Matías Perroni, la banda logró consolidarse como una de las propuestas más importantes del nuevo rock argentino gracias a una identidad musical que fusiona rock, candombe, reggae, funk, pop y cumbia.

Tras discos como "A Mil", "Lo Que Somos", "Cicatrices" y "Esencia", además de colaboraciones junto a artistas como Chano, Nahuel Pennisi, Gustavo Cordera, Coti y La K'onga, Cruzando El Charco continúa atravesando una etapa de crecimiento artístico y convocatoria que ya los llevó a escenarios como Luna Park, Obras y Movistar Arena.