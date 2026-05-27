Cruzando El Charco celebra 14 años con un show único en La Plata

Después de años de crecimiento constante, giras por todo el país y escenarios emblemáticos, Cruzando El Charco vuelve a la ciudad que los vio nacer para celebrar sus 14 años de historia con un show muy especial. La cita será el próximo 1 de agosto en el Microestadio Atenas de La Plata, en una noche que promete reunir emoción, recuerdos y el futuro de la banda sobre el escenario.

El recital tendrá un significado especial tanto para el grupo como para sus seguidores. No solo será el reencuentro con su ciudad natal, sino también una oportunidad única para celebrar junto al público un recorrido marcado por canciones que acompañaron a distintas generaciones y consolidaron a la banda como una de las propuestas más fuertes del rock argentino actual.

Cruzando El Charco vuelve a La Plata para celebrar sus 14 años con un show único en Atenas

Además, el show contará con un detalle que lo vuelve aún más esperado: la banda confirmó que no realizará presentaciones en CABA durante este año, por lo que la fecha en Atenas será la única posibilidad de vivir este festejo tan cerca de Buenos Aires.

La celebración también funcionará como el puntapié inicial de una nueva etapa artística. El concierto será previo al lanzamiento de su próximo disco de estudio, previsto para finales de este año, un trabajo que llegará acompañado de nuevas canciones y una identidad musical en constante evolución.

Con 14 años de trayectoria, crecimiento sostenido y una conexión cada vez más fuerte con su público, Cruzando El Charco prepara una noche cargada de historia, emociones y expectativas por todo lo que vendrá. El 1 de agosto, el Microestadio Atenas será escenario de una celebración que promete quedar marcada en la historia de la banda y de sus fans.