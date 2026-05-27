Hellolola presenta "Arrancá con fuerza" y lleva su estética caótica a otro nivel

En una escena musical donde cada vez más artistas buscan diferenciarse desde la autenticidad y la construcción de un universo propio, Hellolola apuesta por una propuesta que abraza el caos, el humor y la espontaneidad como bandera estética.

Con una identidad marcada por referencias al internet de los 2000, visuales descontracturados y una actitud completamente frontal, la cantante continúa consolidando un estilo que escapa de cualquier fórmula tradicional.

Ahora, la joven artista presentó "Arrancá con fuerza", el primer adelanto de su próximo EP titulado "Hello Moña", un lanzamiento que funciona como carta de presentación de esta nueva etapa artística.

Una canción con actitud, exceso y espíritu under

Con una interpretación desafiante y directa, Hellolola construye en "Arrancá con fuerza" una canción atravesada por la energía, el exceso y una impronta under que no intenta encajar dentro de las estructuras más convencionales de la industria.

La artista apuesta por una mirada femenina sin filtros, apoyada en la ironía y en una narrativa que toma elementos de la cultura meme y del universo digital para transformarlos en identidad propia.

El resultado es una propuesta caótica y auténtica, donde la espontaneidad ocupa un lugar central tanto en lo musical como en lo visual.

Hellolola presenta "Arrancá con fuerza"

Un videoclip con estética VHS y nostalgia digital

El estreno llegó acompañado por un videoclip que amplifica el universo conceptual de "Hello Moña". Con una estética VHS cargada de nostalgia post-internet, el video mezcla imágenes espontáneas, cámaras en mano y referencias visuales inspiradas en los primeros años de internet.

El clip fue filmado durante la fiesta de cumpleaños de Hellolola y apuesta por una dinámica completamente descontracturada, reforzando la sensación de intimidad, caos y frescura que atraviesa todo el proyecto.

Lejos de las producciones excesivamente calculadas, el video construye una identidad visual ligada al error, lo improvisado y lo genuino, elementos que terminan potenciando el carácter de la canción.

El comienzo de una nueva etapa artística

"Arrancá con fuerza" funciona como el punto de partida de una etapa donde Hellolola profundiza una estética propia y una narrativa mucho más definida. Entre referencias digitales, humor ácido y una fuerte presencia visual, la artista comienza a delinear el universo conceptual de "Hello Moña".

La propuesta también llega en un momento clave para su carrera, ya que el lanzamiento se produce en la previa de su próximo show del 31 de mayo en Uniclub.

Un proyecto que abraza el caos y la cultura de internet

Con este nuevo adelanto, Hellolola deja en claro que su propuesta no busca seguir tendencias tradicionales ni responder a estructuras clásicas del pop. Por el contrario, construye un lenguaje propio donde conviven el desorden, la ironía, la nostalgia digital y una identidad visual profundamente ligada al universo online.



