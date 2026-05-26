Charli XCX lanzó "SS26" y abrió una nueva era estética entre el pop, la moda y la experimentación

Charli XCX volvió a marcar el pulso del pop alternativo con el estreno de "SS26", su nuevo sencillo y una de las primeras piezas que anticipan el universo conceptual de su próximo álbum de estudio. El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip de fuerte impronta visual, filmado en París y atravesado por referencias a la moda, el arte y la cultura contemporánea.

La cantante británica continúa profundizando una identidad artística que, desde hace años, se mueve entre la electrónica experimental, el pop mainstream y las expresiones visuales más vanguardistas. Con "SS26", Charli reafirma esa búsqueda y vuelve a construir una propuesta donde la música funciona en diálogo permanente con la estética.

Charli XCX estrenó "SS26", el primer adelanto de una nueva etapa artística marcada por el pop experimental

Un videoclip atravesado por la moda y el arte

El video de "SS26" fue dirigido por el dúo Torso y contó con dirección creativa de la propia Charli XCX junto a Imogene Strauss. La producción fue desarrollada en París y reunió a distintas figuras vinculadas al universo fashion y artístico contemporáneo, reforzando el tono sofisticado y provocador de la propuesta.

Entre los nombres que aparecen en el proyecto se destacan Anthony Vaccarello, Carine Roitfeld, Farida Khelfa, Michel Gaubert y Loïc Prigent, además de artistas y referentes creativos que aportan distintas capas visuales y conceptuales al videoclip.

La estética minimalista, futurista y estilizada acompaña el clima sonoro de la canción, generando una experiencia audiovisual que se aleja de las estructuras tradicionales del pop comercial.

"Rock Music" será otra de las canciones que formarán parte del próximo álbum de Charli XCX

Una nueva etapa artística

"SS26" y "Rock Music" serán parte del próximo álbum de Charli XCX, un proyecto que ya comenzó a despertar expectativas entre sus seguidores y dentro de la industria musical por la constante capacidad de reinvención de la artista.

En los últimos años, la cantante logró consolidarse como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo gracias a su habilidad para combinar sensibilidad mainstream con una mirada experimental y de avanzada. Sus trabajos recientes expandieron los límites del género y fortalecieron su vínculo con la cultura digital, la moda y las nuevas tendencias visuales.

El pop como experiencia estética

Más allá de la canción, el lanzamiento de "SS26" funciona como una declaración artística sobre el camino que Charli XCX busca recorrer en esta nueva etapa. La unión entre música, imagen, performance y diseño vuelve a ocupar un lugar central en una obra donde cada detalle visual forma parte del concepto general.

Con este nuevo estreno, la artista británica reafirma su lugar como una de las voces más inquietas e innovadoras de la escena pop actual, apostando nuevamente por proyectos que desafían formatos y expanden los límites creativos del género.

Mirá el nuevo videoclip de Charli XCX "SS26"