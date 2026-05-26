American Music Awards 2026: BTS, Karol G y Billy Idol brillaron en una noche inolvidable

La industria musical celebró el pasado lunes la 52.ª edición de los American Music Awards 2026 en una noche que combinó emoción, homenajes y grandes actuaciones en vivo. Con Queen Latifah como anfitriona, la ceremonia realizada en Las Vegas reunió a algunas de las figuras más importantes de la escena internacional.

La gala tuvo además momentos especiales dedicados a veteranos de guerra y una fuerte presencia de artistas globales que marcaron el ritmo de una entrega atravesada por el pop, el K-pop, el hip-hop y la nostalgia de los 2000.

BTS revolucionó la gala con un regreso histórico

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó de la mano de BTS. La banda surcoreana paralizó el estadio con una electrizante aparición especial desde el Allegiant Stadium, donde interpretó "Hooligan" y marcó su regreso a las galas de premiación en Estados Unidos después de cuatro años.

El grupo, además, terminó consagrándose como uno de los grandes ganadores de la ceremonia al quedarse con el premio a Artista del Año, además de llevarse el reconocimiento a Mejor Canción del Verano por "SWIM" y el galardón a Mejor Artista Masculino de K-Pop.

Karol G y Billy Idol se llevaron ovaciones

Karol G también tuvo una de las actuaciones más celebradas de la noche. La artista colombiana presentó en vivo "Ivonny Bonita" con una performance cargada de energía que reafirmó el enorme momento global que atraviesa.

Por otro lado, Billy Idol emocionó al público al recibir el Lifetime Achievement Award. El histórico ícono del punk repasó algunos de sus himnos más recordados como "White Wedding" y "Dancing With Myself", desatando una ovación generalizada en el estadio.

Nostalgia, pop y nuevos fenómenos musicales

La ceremonia también tuvo espacio para momentos cargados de nostalgia. The Pussycat Dolls sorprendió junto a Busta Rhymes con un explosivo popurrí que incluyó clásicos como "Don't Cha", "Buttons" y "When I Grow Up".

Además, Twenty One Pilots presentó su hit viral "Drag Path", mientras que KATSEYE realizó el debut televisivo de su nuevo sencillo "Pinky Up".

Los grandes ganadores de los American Music Awards 2026

Además del dominio de BTS, la premiación dejó importantes reconocimientos para distintas figuras de la industria:

Shakira ganó Gira del Año con "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" .

Kendrick Lamar fue elegido Mejor Artista Masculino de Hip-Hop .

Cardi B obtuvo el premio a Mejor Artista Femenina de Hip-Hop .

Bruno Mars se quedó con los premios a Mejor Artista Masculino de R&B , Mejor Canción R&B por "I Just Might" y Mejor Álbum R&B por "The Romantic" .

David Guetta ganó como Mejor Artista Dance/Electrónica .

TWICE fue reconocida como Mejor Artista Femenina de K-Pop .

Tyla obtuvo el premio a Mejor Artista Afrobeats .

Una gala que mezcló generaciones y estilos

La edición 2026 de los American Music Awards dejó claro el enorme peso de los artistas globales en la industria actual y confirmó que el K-pop continúa siendo uno de los fenómenos más fuertes del mundo.

Entre regresos inesperados, homenajes históricos y actuaciones cargadas de energía, la ceremonia volvió a consolidarse como una de las noches más importantes para la música internacional.