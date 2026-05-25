Más de 200 mil personas y una noche histórica: Joaco Burgos hizo vibrar el Obelisco con un show multitudinario

Joaco Burgos protagonizó uno de los momentos más impactantes de su carrera al cerrar el festival por el 90° aniversario del Obelisco frente a una multitud que superó las 200 mil personas.

La avenida Corrientes se transformó en una verdadera fiesta cultural a cielo abierto y el músico fue el encargado de ponerle el broche final a una celebración histórica que reunió música, arte y un impresionante despliegue visual en pleno corazón porteño.

Con una propuesta ligada al rock nacional contemporáneo, Burgos logró conectar con el público en una noche que terminó de consolidarlo como una de las voces emergentes con mayor proyección de la escena argentina.

Un show multitudinario en el corazón de Buenos Aires

El concierto tuvo lugar sobre el escenario principal ubicado en Corrientes y Cerrito, donde miles de personas acompañaron cada canción del artista.

La presentación de Joaco Burgos marcó el cierre del evento organizado en el marco del programa "Corrientes 24 horas", una iniciativa cultural que convirtió el centro porteño en un enorme punto de encuentro artístico.

Luego del recital, la celebración continuó con un set de No Name DJs, mientras la ciudad seguía vibrando con una propuesta que combinó música en vivo, mapping 3D y distintas intervenciones culturales.

El gran momento artístico de Joaco Burgos

El masivo show en el Obelisco llega en uno de los momentos más importantes de la carrera del músico. En las últimas semanas, el artista venía de agotar localidades en una serie de conciertos realizados en el Bebop Club, donde compartió escenario con figuras destacadas de la música argentina.

Entre los invitados que participaron de ese ciclo aparecen nombres como Litto Vitale, Kevin Johansen, Migue Granados, Cachorro López y Rosario Ortega.

La convocatoria lograda en el Obelisco confirmó el crecimiento sostenido de un artista que viene ampliando su público a partir de una propuesta musical cada vez más sólida.

"Desde Lo Profundo", el disco que marca una nueva etapa

El próximo 28 de mayo, Joaco Burgos lanzará oficialmente Desde Lo Profundo, su tercer álbum de estudio.

El material representa una nueva etapa compositiva para el músico, con una búsqueda más acústica y refinada. Uno de los adelantos más destacados es Aunque sea por hoy, tema que cuenta con arreglos de Juan 'Pollo' Raffo y mezcla del histórico productor Mario Breuer.

El disco aparece como uno de los lanzamientos más importantes del artista hasta el momento y funciona como una síntesis de su evolución musical en los últimos años.

La gran apuesta: un Teatro Coliseo con invitados especiales

Otro de los hitos que aparecen en el horizonte del músico será el show del 4 de agosto en el Teatro Coliseo.

Allí presentará oficialmente "Desde Lo Profundo" en un espectáculo que promete una puesta ambiciosa, invitados especiales y una producción diferente a todo lo que mostró hasta ahora.

La expectativa alrededor del concierto creció todavía más después del impacto que generó su actuación frente al Obelisco.

Una celebración histórica para el Obelisco

La noche también quedó marcada por el impresionante homenaje a los 90 años del Obelisco, inaugurado el 23 de mayo de 1936 y convertido desde entonces en uno de los símbolos más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento contó con la participación de la Orquesta de Cámara Mahler y reunió a distintas figuras políticas y culturales, entre ellas Jorge Macri y Gabriela Ricardes.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el saludo de Mirtha Legrand, quien recordó haber estado presente durante la inauguración original del monumento cuando tenía apenas ocho años.

Un artista que sigue creciendo

El cierre multitudinario en el Obelisco confirmó que Joaco Burgos atraviesa un momento decisivo en su carrera.

Con nuevos lanzamientos, shows cada vez más convocantes y una identidad artística definida, el músico continúa posicionándose como una de las figuras emergentes más destacadas del panorama actual del rock y la canción argentina.