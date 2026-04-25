Joaco Burgos presenta "Aunque sea por hoy" y profundiza su costado más emotivo

Con apenas 22 años, Joaco Burgos empieza a consolidarse como una de las voces jóvenes más interesantes de la escena argentina. Cantautor, compositor e intérprete, viene construyendo un camino propio dentro de la canción de autor contemporánea, con una propuesta que cruza emoción, profundidad poética y una búsqueda musical cada vez más definida. Ahora presenta "Aunque sea por hoy", el último adelanto de "Desde lo Profundo", su tercer álbum de estudio, que verá la luz el 28 de mayo y promete marcar un nuevo capítulo en su evolución artística.

Una canción de amor que encontró su tiempo

Hay composiciones que esperan el momento justo para ver la luz y eso parece haber ocurrido con "Aunque sea por hoy", una obra que Joaco escribió años atrás y decidió reservar hasta sentir que podía dialogar con este presente creativo. "Es una canción de amor, una de las primeras que hice en mi vida", contó el músico sobre un tema que había dejado fuera de sus trabajos anteriores y que hoy encuentra su lugar dentro de un universo sonoro mucho más maduro.

La canción despliega una identidad marcada por un quinteto de cuerdas dirigido por Juan "Pollo" Raffo y una instrumentación predominantemente acústica, sin presencia de guitarra eléctrica, una decisión que potencia el clima íntimo del tema. Con un pulso ágil pero atravesado por cierta nostalgia, la composición logra un equilibrio entre frescura, emoción contenida y una sensibilidad muy personal.

Melancolía y movimiento en una misma canción

Uno de los mayores aciertos del single aparece en esa tensión entre una energía luminosa y una carga emocional melancólica. Aunque la canción avanza con un espíritu dinámico, su letra y su armonía dejan ver una profundidad sentimental que la vuelve particularmente conmovedora.

Esa dualidad no solo le da identidad al tema, también confirma una madurez compositiva notable para un artista tan joven. Joaco Burgos logra moverse entre la tradición de la canción de autor y una sensibilidad contemporánea, construyendo una obra que suena íntima pero también expansiva.

Un videoclip que amplía el universo de la canción

El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip dirigido por Jerónimo Reinhold y Andrés Tamagnini, con Margarita Paez y Balthazar Murillo como protagonistas. La pieza audiovisual retrata un día compartido entre dos personas que entienden que su historia solo existe en ese presente y que, justamente por eso, cada instante adquiere una intensidad particular.

Lejos de funcionar como simple complemento, el video amplifica la narrativa emocional del tema y refuerza esa idea de fugacidad que atraviesa la canción. La urgencia del tiempo, la belleza de lo breve y la emoción de lo irrepetible aparecen como ejes de una historia visual que dialoga con la música.

Una producción de gran nivel

En el plano sonoro, "Aunque sea por hoy" también revela un trabajo de producción minucioso. Gran parte del material se registró en los históricos Estudios Panda, donde se grabaron piano, bajo y batería, mientras que las voces pasaron por COCO, las cuerdas por IDEO MUSIC y la guitarra acústica por Karu Studios. La mezcla quedó a cargo de Mario Breuer y el mastering fue realizado por Daniel Ovié.

Toda esa construcción técnica acompaña una propuesta artística ambiciosa, donde cada detalle parece pensado para potenciar el carácter sensible y refinado de la canción.

Un gran presente y un disco esperado

Este lanzamiento llega además en un momento de crecimiento sostenido para Joaco Burgos. Luego de su celebrado ciclo en Bebop Club, donde agotó funciones y compartió escenario con figuras como Litto Vitale, Kevin Johansen, Leo García y Cachorro López, el artista reafirma su proyección dentro de una nueva generación de cantautores que empieza a ganar protagonismo.

En ese contexto, el lanzamiento funciona también como antesala de uno de los hitos más importantes de su año: la presentación oficial de "Desde lo Profundo" el próximo 4 de agosto en el Teatro Coliseo. Todo indica que este tercer disco profundizará una búsqueda más introspectiva, ambiciosa y refinada.

Una canción que anticipa una nueva etapa

Con "Aunque sea por hoy", Joaco Burgos no solo presenta un nuevo sencillo: confirma una identidad artística en expansión. La canción funciona como anticipo de un álbum esperado, pero también como síntesis de una sensibilidad que viene creciendo con solidez.

Si sus trabajos anteriores ya dejaban ver a un artista singular, este lanzamiento refuerza la idea de que atraviesa una etapa de madurez y consolidación. Y deja una sensación clara: Desde lo Profundo puede ser el proyecto que termine de confirmar a Joaco Burgos como una de las voces más interesantes de la nueva canción argentina.