Little Boogie irrumpe con "El que compró perdió", un debut que sacude la escena urbana

Dentro de la nueva generación urbana, Little Boogie dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los nombres más comentados de la escena. Con una estética propia, una narrativa desafiante y una conexión cada vez más fuerte con su público, el artista viene construyendo un camino singular, lejos de fórmulas repetidas.

Ese crecimiento hoy encuentra un punto de quiebre con "El que compró perdió", un álbum debut que no busca seguir tendencias, sino incomodar, romper moldes y dejar una huella.

Con una comunidad que lo acompaña desde el freestyle, el streaming y la cultura digital, Little Boogie convierte este lanzamiento en mucho más que un disco: en una declaración artística.

"El que compró perdió", un debut que desafía las reglas

Con 10 canciones, el primer álbum de Little Boogie aparece como una obra conceptual que tensiona los códigos tradicionales de la escena urbana.

El título funciona como manifiesto. "El que compró perdió" propone una mirada cruda, irónica y frontal sobre la exposición, la fama y las reglas del juego.

Gran parte del proyecto nació en la Mansión Blockstar, durante un camp musical que rompió esquemas: 30 días de streaming ininterrumpido donde el artista creó música en vivo junto a su comunidad.

Un disco construido con su gente

Ese proceso no solo redefinió su forma de componer.

También convirtió a sus seguidores en parte activa del álbum, haciendo que muchas canciones nacieran directamente del vínculo con el público.

Un concepto poco habitual en la escena que refuerza el espíritu disruptivo del proyecto.

Los adelantos que encendieron la expectativa

Antes de la salida del disco, Little Boogie ya venía marcando el pulso con adelantos que dieron que hablar.

"Putishort" y "Gangster Paraíso" comenzaron a instalar el universo del álbum, mientras que "Voy a dispararme", junto a Milo J, elevó todavía más la conversación.

La colaboración logró entrar al Top 50 Argentina, confirmando que el impacto del proyecto no es solo artístico, también cultural.

"Joven por siempre", el corazón del álbum

Dentro del tracklist, el focus track será "Joven por siempre", una canción que aparece como síntesis del espíritu del disco.

Con producción integral de STEREO y editado por GIL, el álbum propone un universo donde conviven lo visceral y lo melódico, la crudeza y la sensibilidad.

Un sonido que busca romper moldes

Uno de los elementos más comentados del disco es el uso de samples de artistas icónicos argentinos, trabajados desde una lógica poco explorada dentro de la escena.

A eso se suma una canción acústica con piano donde Little Boogie muestra una faceta íntima y emocional inédita.

El resultado es un álbum con una identidad fuerte, sonido fresco y una búsqueda estética cuidada en cada detalle.

De Sarandí a la nueva avanzada urbana

Desde Sarandí, Avellaneda, Little Boogie representa una camada que construye desde la calle, el freestyle y una sensibilidad contemporánea.

Su propuesta combina barrio, narrativa y una actitud artística que no busca aprobación. Y eso es parte de su diferencial.

Niceto agotado y una presentación que promete ser histórica

La llegada del disco tendrá un marco a la altura del fenómeno.

"El que compró perdió" se presentará en vivo con dos funciones en Niceto Club, los días 2 y 3 de mayo, ambas completamente agotadas.

Más que un estreno, serán dos noches que funcionan como confirmación de presente.

LITTLE BOOGIE en Niceto Club

Un debut que puede marcar a la escena

Pocos discos debut llegan con este nivel de expectativa, concepto y construcción.

Con shows sold out, canciones que ya generan conversación y una identidad cada vez más definida, Little Boogie pone sobre la mesa un proyecto que busca dejar marca.

Y si algo deja claro "El que compró perdió", es que no llegó para encajar en la escena. Llegó para moverla.