Lali habló de Milei y de los ataques que sufrió ante un River colmado

Lali Espósito cerró un fin de semana histórico en el Estadio River Plate y lo hizo con un mensaje que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Tras presentar el show más grande de su carrera frente a un Monumental completamente agotado, la artista aprovechó los minutos finales de su segunda fecha para agradecer el apoyo de su público y responder a las críticas que recibió durante los últimos meses.

La magnitud del espectáculo estuvo a la altura del acontecimiento. Con más de tres horas de show, una producción de escala internacional y un recorrido por todas las etapas de su carrera, Lali transformó al Monumental en una verdadera celebración del pop. Además, contó con invitados de primer nivel como Kylie Minogue, Miranda!, Duki y Dillom, completando sobre un mismo escenario a todos los artistas que participaron de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama.

Miles de fanáticos acompañaron una puesta sin precedentes que convirtió a River Plate en el epicentro del pop latino y consolidó uno de los momentos más importantes de la trayectoria de la cantante.

Fue en ese contexto que, tras interpretar "Plástico", una de las canciones más significativas de su último trabajo discográfico, Lali se dirigió al público con palabras cargadas de emoción.

"La verdad se sabe, se ve, se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota. Así que les quiero agradecer por quererme como soy, por bancarme como soy", expresó mientras miles de celulares iluminaban el estadio.

Luego recordó los momentos más difíciles que atravesó desde que quedó en el centro de la discusión pública.

"No saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía", sostuvo, generando una inmediata ovación.

La cantante también hizo referencia a la llamada "batalla cultural" y dejó una de las frases más resonantes de la noche.

"Con tal de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que se llama ‘batalla cultural'. Pero se equivocaron, miren, la gente no es boluda, la gente sabe".

El mensaje encontró una respuesta contundente en un estadio colmado que acompañó cada una de sus palabras.

Con dos estadios River agotados, invitados internacionales, una producción sin precedentes y un mensaje que trascendió lo musical, Lali cerró un fin de semana que ya ocupa un lugar destacado en la historia reciente de la música argentina.