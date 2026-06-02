El gesto de Lali Espósito contra Javier Milei luego del femicidio de Agostina Vega: "Que peligroso..."

Lali Espósito volvió a meter el dedo en la llaga política. En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la niña de 14 años encontrada muerta en Córdoba, la cantante rescató un tuit propio contra Javier Milei, quien la atozigó por mucho tiempo, porque recordó unas declaraciones del presidente que insiste en quitar la carátula de femicidio. El gesto no es aislado: ocurre mientras crecen los reclamos de justicia y crece también el malestar por las políticas de género del Gobierno, e influencers como Marti Benza también cruzaron al mandatario.

El crimen de Agostina Vega no da tregua. La nena de 14 años apareció muerta en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital cordobesa. Siete días duró la búsqueda. El final llegó con una autopsia que heló la sangre: asfixia mecánica y el cuerpo desmembrado. Los forenses establecieron que el asesinato ocurrió entre las 23 del sábado 23 y las 5 del domingo 24 de mayo. Las horas pasaron y la denuncia llegó después. Ahora resta esperar análisis anatomopatológicos para confirmar o descartar un posible abuso sexual.

En ese clima de indignación nacional, las figuras públicas encendieron sus teléfonos. Ángela Torres, Cinthia Fernández, Georgina Barbarossa, Julieta Díaz, Leticia Siciliani, Dolores Fonzi y Nazarena Vélez, entre muchas otras, pidieron justicia en redes. Lali Espósito hizo lo propio en Instagram: subió una imagen de Agostina con un reclamo directo.

Pero la cantante dio un paso más. Fue a su cuenta de X y retuiteó un mensaje propio del año 2023. Ese texto, famoso por iniciar su enfrentamiento público con Javier Milei, decía: "Qué peligroso. Qué triste". La frase volvió a circular el lunes antes de las 21, justo cuando se conocían los detalles más crudos de la autopsia. La decisión generó un nuevo terremoto en la grieta virtual.

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

¿Por qué ahora? La respuesta parece anclarse en el desmantelamiento de las políticas de género del Gobierno. Desde diciembre de 2023, la administración de Milei eliminó organismos clave. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dejó de existir. Primero lo redujeron a subsecretaría en junio de 2024, después lo borraron del mapa. Por primera vez en 37 años, el Estado argentino carece de una oficina nacional dedicada a la protección contra la violencia de género.

Los números golpean. Según Amnistía Internacional, el presupuesto para prevenir y atender la violencia de género sufrió una caída del 89% desde 2023. Trece programas esenciales desaparecieron. Entre ellos, el de apoyo urgente ante violencias extremas y el Programa Acercar Derechos (PAD), que hasta febrero de 2024 asistió a 59.032 mujeres y personas de identidades diversas. Datos que duelen en un país donde los femicidios no cesan.

El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, agregó leña al fuego en enero de 2025. Anunció que el Gobierno buscaría eliminar la figura del feminicidio del Código Penal. "El feminismo es una distorsión del concepto de igualdad", argumentó entonces. "Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley", escribió. Esa frase todavía retumba.

El gesto de Lali Espósito no es un simple retuit. La artista entiende el poder simbólico de sus palabras. Al rescatar aquel "Qué peligroso. Qué triste" en medio del dolor por Agostina Vega, la cantante establece un puente directo entre una tragedia particular y un modelo de gestión. La crítica no apunta solo a Milei como persona, sino a un entramado de decisiones que debilitaron la red de contención para mujeres y niñas.

El debate, entonces, trasciende a la farándula. Mientras Córdoba entierra a una adolescente y la Justicia investiga a Claudio Barrelier como único imputado, la sociedad argentina vuelve a preguntarse por el rol del Estado. ¿Qué protección recibió Agostina antes de que la encontraran muerta? ¿Qué recursos tenían los organismos locales para prevenir este desenlace? Preguntas incómodas que el retuit de Lali, con su carga política explícita, deja flotando en el aire.