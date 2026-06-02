Barbie Vélez rompió el silencio tras los dichos de Fede Bal sobre el conflictivo pasado de su relación: "El trauma más grande de mi vida..."

Tras los dichos de Fede Bal sobre las denuncias cruzadas por violencia de género, daños y lesiones que en el pasado efectuaron con Barbie Vélez en la Justicia, la hija de Nazarena Vélez rompió el silencio y salió al cruce de su expareja. Al frente de su programa de streaming, la famosa manifestó sentirse angustiada por el reflote del tema, ya que transcurrieron diez años del juicio que concluyó con el sobreseimiento de ambos.

"El tiempo me dio la razón. Cuando sos sincero, sos buena persona y te criaron bien, no te vas a Brasil", expresó el hijo de Carmen Barbieri en una entrevista con José María Listorti para Blender.

Al aire de "Story time" (Bondi Live), Barbie Vélez se tomó unos segundos para pronunciarse sobre el tema. "El fin de semana la pasé como el ort... por una persona que, cuando decide, saca un tema que en mí es dolorosísimo; y él lo habla desde una impunidad y soberbia terrible cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida", comenzó diciendo la actriz.

Y prosiguió: "Hace diez años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar y no escuchar cuando saca el tema, cuando ha dicho millones de cosas. Pero lamentablemente no puedo hacer oídos sordos por más que quisiera". "Cada vez que se vuelve a reflotar el tema a mí me vuelve a generar una angustia, una tristeza, que no tengo por qué bancármela", añadió.

Acto seguido, Barbie Vélez se dirigió a Fede Bal: "Quiero hablarlo después de diez años y decir que no hables nunca más de mí. Si querés hablar que sea para pedirme perdón y cerrá el ort... No hables nunca más de mí porque ya no soy más la nena de 20 años, que no sabía hablar, que tenía vergüenza y miedo. Tengo 30 años, pasaron 10 años en mi vida y mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas". "Si vas a hablar de mí que sea para pedir perdón", reiteró la actriz.

"Estoy harta de cerrar la boca y esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que vaya a hablar del tema, que lo vaya a abrir, porque es un tema horrible que me hace pésimo. Pero cortala, flaco, un límite, porque es muy fácil hablar cuando sabes que la otra persona baja la cabeza y no habla", enfatizó la hija de Nazarena Vélez. Y cerró, contundente: "Entonces, dejá de romperle los huevos, no hables más y no toques el tema".