La China Suárez podría perderse uno de sus grandes sueños por culpa de Mauro Icardi: el fuerte motivo

A pesar de que las cosas parecen marchar bien en la relación de Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi, en las últimas horas se conoció una noticia que podría generar algunos cortocircuitos en la pareja. Si bien el futbolista le cumplió a la actriz uno de sus grandes sueños al acompañarla en su esperado viaje a Japón, ahora trascendió que otro de sus deseos más importantes podría quedar en suspenso por una situación que involucra directamente al ex de Wanda Nara.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, el futbolista del Galatasaray le cumplió a su novia el sueño de visitar Japón, un destino que la artista siempre quiso conocer y que actualmente recorren juntos. Durante los últimos días se los vio en distintos puntos turísticos de Tokio y Kyoto, aunque gran parte de las imágenes que circularon no surgieron de las redes de la pareja, sino de los propios fanáticos que los encontraron durante sus paseos y compartieron fotos y videos en internet.

Sin embargo, mientras disfrutan de esta experiencia, apareció un tema que podría afectar uno de los próximos planes de la China. Según trascendió, Icardi mantiene una deuda vinculada a la cuota alimentaria y esa situación podría derivar en restricciones para ingresar a determinados estadios de Estados Unidos. El dato cobra relevancia porque uno de los grandes deseos de la protagonista de "En el barro" sería asistir al próximo Mundial y acompañar de cerca el evento deportivo más importante del planeta.

Por el momento, la posibilidad de viajar no está descartada. De hecho, distintas versiones indican que el delantero todavía tiene margen para regularizar su situación y evitar cualquier inconveniente futuro. Mientras tanto, la actriz continúa disfrutando de su presente sentimental y de una estadía muy especial en Japón, país que guarda un significado particular para ella por sus raíces familiares. De todos modos, la situación mantiene en alerta a su entorno, ya que uno de los sueños que todavía le queda por cumplir podría depender de cómo evolucione el conflicto judicial que enfrenta Mauro Icardi.