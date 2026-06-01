Moria Casán cuestionó con dureza al fiscal Garzón por el caso Agostina Vega: "La palabra 'éxito' de encontrar un cadáver..."

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, continúa generando repercusiones en distintos ámbitos de la sociedad.

En las últimas horas, una de las voces que se sumó al debate fue la de Moria Casán, quien expresó su indignación al aire de su programa y apuntó directamente contra el fiscal que interviene en la causa.

Visiblemente afectada por la gravedad de los hechos, la conductora compartió una reflexión sobre el impacto que genera la noticia en la sociedad.

"Todos nos sentimos involucrados"

Durante la emisión, Moria hizo referencia al dolor que atraviesa a miles de personas frente a un hecho de semejante magnitud.

"Todos nos sentimos involucrados porque en este momento todos somos un poco papá, hermano, abuelo, tío, vemos una niña inocente, 14 añitos, que aparece después con el cuerpo desmembrado", manifestó.

La conductora también cuestionó algunas de las reacciones que rodean al caso.

"Parece distópico. Incluso toda la gente que rodea esto parece que está en una realidad paralela, las cosas que se dicen: ¿hay conciencia de lo que está pasando?", expresó.

El horror detrás del caso

A medida que avanzó con su análisis, Moria remarcó la dificultad de escapar al impacto emocional que genera la noticia.

"Muy duro. Tratas de olvidarte, agarrás el celular y vuelve. El hashtag ‘horror' es lo que mejor identifica este hecho, porque es muy doloroso", señaló.

Las declaraciones reflejaron la conmoción que produjo el crimen no solo en Córdoba, sino también en gran parte del país.

La frase que despertó su enojo

Uno de los momentos más contundentes de su descargo llegó cuando hizo referencia a expresiones utilizadas durante la investigación.

Sin mencionar nombres propios, la conductora cuestionó el uso del término "éxito" para referirse al operativo que permitió encontrar el cuerpo de la adolescente.

"Después lo del fiscal también, qué fuerte, chicos. Fuertísimo. Hablando del éxito, del éxito de un operativo que encuentra una chica muerta, qué fuerte todo. La palabra éxito de encontrar un cadáver, muy fuerte todo", lanzó.

Sus palabras rápidamente tuvieron repercusión en redes sociales y generaron debate entre los usuarios.

El impacto en la comunidad educativa

Moria también puso el foco en el dolor que atraviesan quienes compartían el día a día con Agostina.

"Estaba en el camarín que hablaron la maestra que dice que ya hoy tenían asueto, después los chicos hay que ver cómo se trata a todos esos niñitos que son amigos de ella, que vuelven a estar y va a haber una silla vacía", comentó.

La conductora hizo hincapié en las consecuencias emocionales que un hecho de estas características deja en compañeros, docentes y familias cercanas.

Antes de cerrar el tema, agregó:

"Sus maestras decían que era un amor. Es un cachetazo fuerte este hecho, no podés dejar de hablar del tema, es muy duro".

El mensaje de Fefe Bongiorno

Quien también se expresó públicamente sobre el caso fue Fefe Bongiorno, integrante del programa "LAM".

A través de sus redes sociales compartió un mensaje cargado de dolor e impotencia.

"Qué impotencia este caso. Agostina tenía 14 años. Le fallaron tanto a esta nena", escribió.

Luego agregó un pedido vinculado al avance de la causa judicial.

"Espero que, por lo menos ahora, la Justicia se encargue de actuar como corresponde con los culpables y cómplices, y que el caso no quede en la nada, como tantos otros".

Un reclamo que se multiplicó en todo el país

Mientras la investigación continúa su curso, el caso de Agostina Vega sigue generando una fuerte conmoción social.

Las declaraciones de Moria Casán y Fefe Bongiorno reflejan el impacto que produjo la noticia y el reclamo de justicia que hoy atraviesa a gran parte de la sociedad argentina, que sigue de cerca cada avance de una causa marcada por el dolor y la indignación.