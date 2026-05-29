Jorge Rial fue visto con una rubia en Londres: ¿Su nueva novia?

Jorge Rial volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de que comenzaran a circular imágenes suyas junto a una mujer durante un viaje por Europa.

Las versiones surgieron pocos meses después de su separación de María del Mar Ramón, con quien mantuvo una relación durante varios años.

Según trascendió, la ruptura habría estado relacionada con proyectos profesionales y compromisos laborales que llevaron a la escritora a instalarse en otros países, una situación que habría complicado la continuidad de la pareja.

Las imágenes que despertaron rumores

En las últimas horas, aparecieron fotos del periodista caminando por las calles de Londres junto a una mujer rubia cuya identidad todavía no trascendió públicamente. Las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales y rápidamente despertaron especulaciones sobre un posible nuevo romance.

Quien compartió el material fue Pochi, desde su cuenta vinculada al mundo del espectáculo. Allí comentó: "Jorge Rial con una rubia desconocida paseando por Londres. Lo último que sabía de Rial es que se había separado de su novia colombiana".

La panelista también deslizó la posibilidad de que se tratara de la misma mujer con la que el conductor habría sido visto anteriormente en Argentina.

Jorge Rial y ¿su nueva novia?

Un viaje que alimentó las versiones

Las imágenes en Europa se sumaron a otra información que había dado previamente Pepe Ochoa en Bondi, donde aseguró que Rial habría compartido una escapada con la misma mujer.

Según relató el panelista, ambos habrían viajado juntos a Mendoza y compartido varios días en un hotel. Incluso, sostuvo que existían fotografías del conductor acompañado por la misteriosa rubia.

En ese contexto, Pepe Ochoa había contado: "Fue con ella, volvió con ella, compartieron tres días en un hotel. Hay foto, acá Jorge y la rubia que lo acompaña".

Silencio y especulación

Por ahora, todas las versiones giran alrededor de rumores y especulaciones surgidas a partir de imágenes y testimonios televisivos. Incluso quienes difundieron la información aclararon que podría tratarse simplemente de una compañía cercana o una persona con la que Rial estaría comenzando a vincularse.

El propio Pepe Ochoa también había aclarado: "Tal vez es una festejante, pero a mi amiga le llamó la atención que esté con una rubia de la mano".

Mientras tanto, las redes sociales rápidamente reaccionaron ante las fotos y volvieron a poner el foco en la vida privada del conductor de C5N.

Hasta el momento, Jorge Rial no realizó declaraciones públicas sobre las imágenes ni salió a aclarar cuál sería su vínculo con la mujer con la que fue visto en Londres.