Jorge Rial, otra vez soltero tras la separación de María del Mar: todas las parejas que pasaron por la vida del periodista

La separación de Jorge Rial (64) y María del Mar Ramón (32) después de tres años de relación es una de las más explosivas del último tiempo. Este domingo 26 de abril, en "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) repasaron todas las parejas que pasaron por la vida del periodista hasta el momento.

"Jorge Rial separado de María del Mar. Del proyecto de casorio a la soledad. El ex amo del espectáculo libre", leyeron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio las placas rojas en el arranque del ciclo.

En ese sentido, Piaggio dio detalles de la ruptura entre el conductor y la escritora: "Parece que María dijo que tenía un par de cursos para hacer en Colombia. Un par de ocupaciones y eventos, como la Feria del Libro. Jorge y ella dijeron: "No vamos a salir más, vamos a tomarnos una pausa'".

Estelita Muñoz sumó desde el panel que Silvia D'Auro, la madre adoptiva de Morena y Rocío, fue la relación más duradera de Jorge Rial, ya que con las siguientes parejas "no pasó de los dos y tres años".

Luego, en "El Run Run" pusieron en pantalla cómo se refería Jorge a los comienzos de su romance con María del Mar, de quien se reconoció admirador, pese a la diferencia de edad.

"Ella me levantó. Después de una nota que me había hecho, donde había dicho que yo no estaba 'ni para un café'. Un día me encuentro con un mensaje de ella que decía '¿Ni para un café?'. Me prendí y se aceleró todo. En menos de una semana fuimos a tomar café y a partir de ese café no nos separamos más. Muy simple", había contado Jorge en diálogo con Viviana Canosa en "Carnaval Stream".

Todos los amores de Jorge Rial tras separarse de María del Mar. (Foto: captura de Crónica TV).

Lío Pecoraro y Fernando Piaggio repasaron todos los amores de Jorge Rial. Tras su divorcio de Silvia D'Auro, llegó Mariana "Loly" Antoniale, con quien estuvo en pareja entre el 2012 y 2015. En el medio se interpuso Marianela Mirra, campeona de "Gran Hermano".

Luego, con Agustina Kämpfer duró apenas un año y medio. Entre 2019 y 2022, el conductor estuvo con Romina Pereiro, con quien se casó y parecía que sentaba cabeza. Finalmente, tuvo un affaire con Josefina Pouso y, antes de María del Mar Ramón, el periodista tuvo dos amantes.

Ahora, a Jorge Rial lo relacionan con Viviana Canosa, su colega en "Carnaval Stream" por sus cercanos intercambios al aire.