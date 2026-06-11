De Maná a Shakira: así fue la espectacular apertura musical del Mundial 2026 en México

El Mundial 2026 comenzó oficialmente este jueves con una imponente ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde la música tuvo un papel protagónico de la mano de algunos de los artistas más importantes de Latinoamérica.

La apertura estuvo marcada por una fuerte identidad regional, con un espectáculo que combinó coreografías multitudinarias, fuegos artificiales, despliegue visual y la participación de figuras consagradas de la música.

Los encargados de abrir la celebración fueron los integrantes de Maná, quienes interpretaron el clásico "Oye mi amor" ante miles de espectadores en uno de los estadios más emblemáticos de la historia del fútbol mundial.

%uD83C%uDFC6%u26BD%uFE0F%uD83D%uDD25Maná en la ceremonia de apertura del Mundial 2026. pic.twitter.com/OvbTFbaWW6 June 11, 2026

Luego fue el turno del venezolano Danny Ocean, quien hizo historia al convertirse en el primer artista de su país en participar de una ceremonia inaugural de una Copa del Mundo. El cantante presentó "Partidazo" y recibió una gran ovación del público presente.

Uno de los momentos más celebrados de la jornada llegó con la aparición de Los Ángeles Azules junto a Belinda, quienes aportaron el sonido característico de la cumbia mexicana con una interpretación que hizo vibrar al estadio.

BELI ROMPIÉNDOLA EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL pic.twitter.com/NjBBMUVtoo — vale %uD83C%uDFF9 (@flawlessbeli) June 11, 2026

Más tarde, el escenario recibió a J Balvin antes de dar paso a la gran protagonista de la ceremonia: Shakira. La artista colombiana cerró el espectáculo junto al nigeriano Burna Boy con una interpretación de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

Shakira Mundial 2026.

Dios mío !!! Esta mujer es impresionante. %uD83E%uDD29 pic.twitter.com/fe7LTRsLa3 — Ender Torres (@Ender_Etz) June 11, 2026

La participación de Shakira marcó un nuevo capítulo en su histórica relación con la Copa del Mundo. La cantante ya había formado parte de las ceremonias y canciones oficiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidándose como una de las artistas más asociadas al evento deportivo más importante del planeta.

Con una ceremonia que celebró la diversidad cultural de América Latina y reunió a grandes figuras de la música internacional, México dio el puntapié inicial a una nueva edición de la Copa del Mundo, que también tendrá actos inaugurales en Canadá y Estados Unidos.