Danny Ocean y Ryan Castro se unen en "Desahógate", una colaboración que mezcla emoción y ritmo

Danny Ocean lanzó "Desahógate", su nuevo sencillo junto a Ryan Castro, una colaboración que profundiza en su propuesta artística y reafirma su capacidad para conectar con el público a través de la emoción y el ritmo.

La canción se construye desde un lugar de cercanía y contención, con una letra que pone el foco en la importancia de acompañar, escuchar y permitirse soltar en los momentos difíciles. En ese cruce entre lo íntimo y lo bailable, "Desahógate" propone una experiencia que invita tanto a sentir como a moverse.

Danny Ocean y Ryan Castro unen emociones y ritmo en "Desahógate"

Musicalmente, el track continúa explorando la estética que Danny Ocean desarrolló en su proyecto "Babylon Club", con una impronta fresca, playera y contemporánea. La participación de Ryan Castro suma una cuota de energía urbana que equilibra la carga emocional del tema, logrando un resultado que se mueve con naturalidad entre lo romántico y lo festivo.

Este lanzamiento marca el primer estreno de Danny Ocean en 2026, luego de cerrar una gira completamente sold out por Europa, consolidando su presencia global y su vínculo con audiencias internacionales.

"Desahógate" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, posicionándose como una nueva apuesta dentro del panorama del pop latino actual.