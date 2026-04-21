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Danny Ocean y Ryan Castro se unen en "Desahógate", una colaboración que mezcla emoción y ritmo

El venezolano Danny Ocean y el colombiano Ryan Castro presentan un single que combina sensibilidad melódica con energía urbana, ampliando el universo sonoro de "Babylon Club".

Cecilia Andrea Bello

Danny Ocean lanzó "Desahógate", su nuevo sencillo junto a Ryan Castro, una colaboración que profundiza en su propuesta artística y reafirma su capacidad para conectar con el público a través de la emoción y el ritmo.

La canción se construye desde un lugar de cercanía y contención, con una letra que pone el foco en la importancia de acompañar, escuchar y permitirse soltar en los momentos difíciles. En ese cruce entre lo íntimo y lo bailable, "Desahógate" propone una experiencia que invita tanto a sentir como a moverse.

&nbsp;Danny Ocean y Ryan Castro unen emociones y ritmo en "Desahógate"&nbsp;&nbsp;
 Danny Ocean y Ryan Castro unen emociones y ritmo en "Desahógate"  

Musicalmente, el track continúa explorando la estética que Danny Ocean desarrolló en su proyecto "Babylon Club", con una impronta fresca, playera y contemporánea. La participación de Ryan Castro suma una cuota de energía urbana que equilibra la carga emocional del tema, logrando un resultado que se mueve con naturalidad entre lo romántico y lo festivo.

Este lanzamiento marca el primer estreno de Danny Ocean en 2026, luego de cerrar una gira completamente sold out por Europa, consolidando su presencia global y su vínculo con audiencias internacionales.

"Desahógate" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, posicionándose como una nueva apuesta dentro del panorama del pop latino actual.

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