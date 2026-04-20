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Tokischa presenta "Amor y Droga", un debut crudo y emocional que redefine su universo artístico

La artista dominicana Tokischa lanza su primer álbum de estudio, un proyecto de 17 canciones que explora el amor, la adicción y la identidad desde un enfoque íntimo y sin filtros.

Cecilia Andrea Bello

Tokischa finalmente estrenó "Amor y Droga", su esperado álbum debut, marcando un antes y un después en su carrera. Conformado por 17 tracks, el proyecto se presenta como su trabajo más personal hasta la fecha, en el que la artista se sumerge en las emociones más intensas del amor y sus contrastes.

A lo largo del disco, Tokischa propone una narrativa que vincula el amor con la adicción, explorando ese costado oscuro donde las relaciones pueden volverse tan absorbentes como una sustancia. Desde esa mirada, el álbum retrata cómo los vínculos tóxicos impactan en la identidad, las emociones y la percepción personal.

&nbsp;Tokischa debutó con "Amor y Droga", un álbum íntimo que explora el amor desde su lado más oscuro&nbsp;
 Tokischa debutó con "Amor y Droga", un álbum íntimo que explora el amor desde su lado más oscuro 

En lo musical, "Amor y Droga" se mueve con soltura entre géneros como el R&B, el dembow, el reggaetón y el rap, reafirmando la versatilidad de la artista. El disco incluye colaboraciones destacadas como "Mono" junto a Kase.O, "Celos" con Bulin 47, "Surfboard" junto a Skrillex y "Mi Novio" con Diplo. Algunos de estos adelantos ya habían sido presentados previamente, acumulando gran repercusión en plataformas digitales.

El focus track del álbum, "Perreo Llorando", llega acompañado de su video oficial y captura una escena tan real como contradictoria: salir a bailar en medio de una ruptura, intentando escapar del dolor mientras la tristeza sigue presente.

&nbsp;Con 17 canciones y colaboraciones internacionales, "Amor y Droga" propone un viaje emocional que va del caos al sanarse&nbsp;
 Con 17 canciones y colaboraciones internacionales, "Amor y Droga" propone un viaje emocional que va del caos al sanarse 

Pensado como una experiencia integral, el disco fue concebido para escucharse de principio a fin. Cada canción funciona como un capítulo dentro de una historia que transita desde los momentos más oscuros hacia un cierre más introspectivo y sanador.

Con "Amor y Droga", Tokischa no solo presenta su primer álbum, sino que reafirma su identidad con un proyecto honesto, visceral y sin concesiones, consolidándose como una de las voces más auténticas y disruptivas de la música latina actual.

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