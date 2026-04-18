Soledad y Miranda! unen fuerzas en "Vienes y te vas", un nuevo capítulo de "Casa Sole"

Soledad Pastorutti continúa expandiendo el universo de "Casa Sole" con el lanzamiento de "Vienes y te vas", una nueva entrega de su proyecto audiovisual que la encuentra compartiendo escena con Miranda!.

En esta ocasión, la artista suma a una de las bandas más influyentes del pop nacional para darle una nueva dimensión a la canción. El resultado es una versión fresca, emotiva y contemporánea que combina la potencia interpretativa de Soledad con la impronta pop característica de Miranda!, generando un cruce artístico tan natural como efectivo.

"Casa Sole" se consolida así como un espacio de encuentro donde conviven artistas, canciones y emociones. Grabado en un entorno cálido y orgánico, el proyecto apuesta a la cercanía y a la autenticidad, dejando que las voces se complementen y que los arreglos respiren en función de la interpretación.

El videoclip, dirigido por Niko Sedano, captura esa esencia íntima a través de miradas cómplices, momentos compartidos y una química evidente entre los artistas, priorizando la emoción por sobre cualquier artificio.

Este lanzamiento se suma a las colaboraciones anteriores de "Casa Sole", como "Piel Canela" junto a Pedro Capó y Chango Spasiuk, "¿Cómo que no?" con La T y La M y "Hoja en Blanco" junto a Lázaro Caballero, reafirmando la identidad de un proyecto que funciona como hogar creativo y punto de encuentro.

Con "Vienes y te vas", Soledad Pastorutti vuelve a demostrar su capacidad para tender puentes entre generaciones y estilos, sumando a Miranda! a una propuesta que celebra la diversidad sonora y la conexión genuina entre artistas.