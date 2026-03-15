Chappell Roan, Soledad Pastorutti, Paulo Londra y Skrillex brillaron en la segunda jornada de Lollapalooza

La segunda jornada de Lollapalooza Argentina volvió a demostrar por qué el festival es uno de los encuentros musicales más importantes de la región. Con miles de personas colmando el Hipódromo de San Isidro desde temprano, el sábado ofreció una programación tan variada como potente, combinando figuras internacionales, artistas emergentes y grandes nombres de la escena local.

Desde las primeras horas de la tarde, el predio comenzó a tomar ritmo con propuestas que recorrieron distintos estilos. Paula OS fue la encargada de abrir el movimiento en el Perry's Stage con un set de electrónica y beats urbanos que invitó al público a bailar desde el inicio de la jornada. En paralelo, Tobika desplegó su particular mezcla de sonidos urbanos y raíces folklóricas en el Samsung Stage, conquistando a los primeros asistentes.

Miles de personas volvieron a colmar el Hipódromo de San Isidro para vivir la segunda jornada de Lollapalooza Argentina

A medida que avanzaba la tarde, el festival sumó nuevos sonidos a sus escenarios. Terra presentó su electropop futurista en el Perry's Stage, mientras NASA Histoires aportó una estética indie contemporánea. En el Alternative Stage, Marttein sumó intensidad con una propuesta experimental que reflejó la diversidad musical que caracteriza al festival.

El pop también tuvo momentos destacados durante la tarde. LANY conectó con el público gracias a su sonido melódico y emocional, mientras que el trío colombiano TIMØ aportó frescura con su propuesta de pop latino. En paralelo, Imbermind sumó una dosis alternativa que mantuvo en movimiento a los fans en distintos sectores del predio.

La escena argentina también tuvo su lugar con presentaciones muy celebradas. Ángela Torres se subió al Samsung Stage con canciones de su álbum No Me Olvides y sorprendió con un emotivo cover de "La Cigarra", de Mercedes Sosa. Al mismo tiempo, el proyecto Amigo de Artistas aportó su sensibilidad indie con sus recientes singles.

En ese mismo tramo de la tarde llegó uno de los momentos más celebrados del día con la presentación de Soledad Pastorutti, quien debutó en el festival con un show que llevó el espíritu del folklore al Lollapalooza. Con más de tres décadas de trayectoria, la artista santafesina convirtió el Samsung Stage en una verdadera fiesta popular, repasando clásicos de su repertorio mientras el público acompañaba entre palmas y el tradicional gesto de revolear prendas al ritmo de sus canciones, confirmando el enorme cariño que mantiene con distintas generaciones.

Uno de los momentos más especiales de la tarde llegó cerca de las 18 con la presencia de Soledad, quien debutó en Lollapalooza Argentina con un show que transformó el predio en una auténtica fiesta folklórica. Mientras tanto, Marina desplegó su pop alternativo con una puesta intensa y magnética, y Six Sex convirtió el Perry's Stage en una pista de baile con su mezcla de reggaetón, dancehall y electrónica.

Con el predio completamente colmado, llegó uno de los shows más esperados del día: el regreso de Paulo Londra al escenario de Lollapalooza. El artista cordobés repasó éxitos como "Adán y Eva" y presentó parte de su nueva etapa musical marcada por el EP Versus. Sobre el final del show sorprendió con la aparición de Maria Becerra para interpretar juntos "Ramen para dos" y "Cuando te besé", generando uno de los momentos más celebrados de la jornada.

Ya entrada la noche, el festival continuó con propuestas muy distintas entre sí. TV Girl desplegó su característico pop indie de espíritu nostálgico, mientras Addison Rae llevó al Flow Stage un show cargado de coreografías y energía pop que conectó con un público joven que siguió cada canción.

Uno de los momentos más emotivos del día llegó con la presentación de Lewis Capaldi. El cantante escocés ofreció un show cargado de sensibilidad y cercanía, con el público coreando cada palabra en himnos como "Someone You Loved", "Before You Go" y "Forget Me", en una de las postales más conmovedoras de la jornada.

La euforia volvió a subir con el debut en Argentina de Chappell Roan. Con una propuesta visual marcada por la teatralidad y el glamour, la artista estadounidense desató uno de los momentos más intensos del día con canciones como "Hot To Go!", "Red Wine Supernova" y "Pink Pony Club", confirmando el impacto de su fenómeno pop.

El recorrido musical también incluyó el impacto del K-pop con RIIZE, que presentó un show de coreografías precisas y pop energético, y la potencia electrónica del dúo Brutalismus 3000, que transformó el Perry's Stage en un verdadero ritual rave.

El gran cierre de la noche quedó en manos de Skrillex. El productor estadounidense ofreció un set demoledor que recorrió distintos momentos de su carrera, combinando clásicos como "Bangarang" y "Scary Monsters and Nice Sprites" con nuevas producciones, en un final cargado de energía que dejó al público listo para la última jornada del festival.

El público fue protagonista de otra jornada vibrante en Lollapalooza Argentina, con shows en simultáneo, escenarios repletos y una grilla que volvió a mostrar la diversidad del festival

Con una grilla que combinó pop global, folklore, electrónica y nuevas figuras de la escena internacional, la segunda jornada volvió a confirmar el espíritu diverso de Lollapalooza Argentina, que se prepara ahora para su gran cierre con artistas como Sabrina Carpenter, Deftones y Kygo.