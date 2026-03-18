La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

El cierre del Lollapalooza Argentina 2026 tuvo todos los condimentos para quedar en la historia, pero hubo una escena que se llevó todas las miradas.

Durante su show, Sabrina Carpenter volvió a realizar su clásico "arresto" en vivo, una dinámica que se convirtió en uno de los momentos más esperados por el público.

La incógnita sobre quién sería la persona elegida generó todo tipo de especulaciones en redes. Sin embargo, la sorpresa fue total cuando la protagonista terminó siendo Maria Becerra.

De invitada sorpresa a protagonista del show

Aunque La Nena de Argentina no formaba parte del line up oficial, su presencia en el festival ya había dado que hablar tras su participación junto a Paulo Londra.

Pero lo que realmente marcó la noche fue su aparición en el show de la artista estadounidense, donde fue "arrestada" frente a miles de personas.

En ese momento, la artista lucía una campera oversize beige. Sin embargo, todo cambió cuando decidió abrirla y mostrar el outfit que llevaba debajo.

El corset que se robó todas las miradas

Al revelar su look, la artista argentina dejó al descubierto un corset brillante con los colores de la bandera argentina, completamente decorado con cristales.

El impacto fue inmediato. El público reaccionó con euforia y la propia Sabrina Carpenter quedó sorprendida ante la aparición de la cantante y su vestuario.

El momento no tardó en viralizarse y se convirtió en uno de los grandes símbolos de esta edición del festival.

El outfit de Maria Becerra en el show de Sabrina Carpenter

La historia detrás de la pieza viral

Detrás de este corset hay un emprendimiento nacional: la marca Blühend Crystals, encargada de realizar la pieza.

Sofía Platé, parte del proyecto, explicó el origen de la empresa:

"Es una empresa familiar de joyería mayorista que nació cuando a mi mamá Silvana (Pellegrini) le regalaron una escarapela con cristales".

Y agregó:

"Ella después quiso hacer un regalo así de especial y comprar eso mismo, pero pensó que era algo súper caro e inaccesible, hasta que al final se dio cuenta de que no lo era".

Esa idea dio lugar al emprendimiento:

"Vio esa veta de que, como ella, muchas personas pensaban que no podían acceder a tener algo con cristales y realmente sí se puede".

Un trabajo a contrarreloj y en total secreto

Sobre la creación del corset, Sofía reveló:

"Fue una propuesta relámpago, súper especial para nosotros porque no habíamos trabajado para ella todavía y en el equipo somos todos muy fans".

El proceso fue intenso:

"Nos contactó su estilista, había muy poco tiempo y muchísima discreción porque era top secret".

Y detalló el paso a paso:

"Ellos ya tenían pensado el diseño que querían, vinieron con una idea clara, nos mandaron el corset en blanco, nosotros hicimos primero el pintado y después lo empezamos a llenar de cristales rápidamente".

Incluso, sobre el hermetismo, comentó entre risas:

"No nos costó tanto mantener el secreto porque estuvimos muy ocupadas, trabajamos contrarreloj, pero súper contentas con el proyecto".

Una identidad argentina que brilló en el escenario

El uso de los colores celeste y blanco no fue casual. Desde la marca destacaron su valor simbólico:

"Son siempre nuestros favoritos porque nos emociona y tiene que ver con nuestra identidad".

Además, agregaron:

"Nos tocan una fibra especial porque la marca se inició con el regalo de una escarapela".

También recordaron otros trabajos similares:

"Es muy especial hacer cosas de Argentina, como lo de María... también hicimos un body argentino para Lali Espósito".

Un look que trasciende el escenario

Lo que comenzó como un detalle dentro de un show terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del Lollapalooza Argentina 2026.

El corset de Maria Becerra no solo destacó por su impacto visual, sino también por la historia que lo respalda: un emprendimiento argentino que logró brillar ante los ojos del mundo.

Así, entre música, sorpresa y talento local, quedó demostrado que detrás de cada gran momento también hay historias que merecen ser contadas.