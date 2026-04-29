Maria Becerra habló sobre la situación del país: "Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando"

Más de 12.000 jóvenes de todo el país participaron de una nueva edición de Experiencia Endeavor Sub20 en el Movistar Arena, un encuentro que reunió a estudiantes de colegios públicos y privados con referentes del ecosistema emprendedor. Entre ellos, la presencia de Maria Becerra se convirtió en uno de los momentos más esperados de la jornada.

María Becerra fue una de las figuras centrales de la Experiencia Endeavor Sub20 ante más de 12.000 jóvenes en el Movistar Arena

La artista fue entrevistada por el periodista Julio Leiva y compartió su recorrido desde sus inicios hasta consolidarse como una de las voces más influyentes del pop argentino. En ese marco, destacó las dificultades de elegir el camino artístico desde joven: "De chica, ver el arte como opción de vida se me hacía complicado. Aparecen dudas tuyas y de tu alrededor. Lo que más me ayudó fue ponerme objetivos a corto plazo. Hay que ir paso a paso".

La información te da libertad

Durante su exposición, también remarcó la importancia de la formación y el conocimiento: "La información te da libertad, independencia, formar tu pensamiento", aseguró, al tiempo que subrayó la necesidad de "rodearse de la gente correcta" y "siempre seguir teniendo hambre por algo distinto".

Con un mensaje honesto, la artista habló sobre esfuerzo, educación y la importancia de ir "paso a paso" para cumplir objetivos

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de su participación llegó cuando abordó la realidad social y económica actual. "Yo siento que el mundo es muy injusto. Siento que hay gente que se mata y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada", expresó ante un auditorio que respondió con aplausos.

Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando

En la misma línea, agregó: "Siento que cualquier persona que labura: médico, maestra, policía, que estudió, que arriesgan su vida, tendrían que poder estar tranquilos. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando".

Becerra también reflexionó sobre su propio presente y el alcance de su carrera: "Siento igual, también, que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo y demás. Entonces siento que puedo y siento que debo".

"Yo siento que el mundo es muy injusto", expresó Becerra en una reflexión que generó fuerte repercusión entre los presentes

María Becerra llevó su mensaje a más de 12.000 estudiantes en Buenos Aires

El evento se consolida así como un espacio clave para motivar a nuevas generaciones a emprender, combinando experiencias del mundo empresarial con testimonios personales que buscan inspirar. En ese contexto, la voz de Maria Becerra logró conectar desde un lugar cercano, combinando su historia de esfuerzo con una mirada crítica sobre el presente.