Gustavo Santaolalla llega al Teatro Colón con su íntimo "Ronroco Tour"

El próximo 21 de septiembre, Gustavo Santaolalla ofrecerá un concierto único en el Teatro Colón, en el marco de su "Ronroco Tour". La cita promete ser un viaje sonoro profundo, centrado en uno de los trabajos más representativos de su trayectoria artística.

A 25 años de su lanzamiento, Ronroco vuelve a escena en una noche especial donde lo ancestral y lo contemporáneo

Reconocido a nivel mundial por su capacidad de fusionar lo ancestral con lo contemporáneo, Santaolalla construyó una carrera que trasciende géneros y formatos. Desde su rol como productor hasta su faceta como compositor de música para cine y videojuegos -incluyendo producciones como The Last of Us-, su obra ha dejado una marca indeleble en la escena internacional. Su talento fue distinguido con dos premios Oscar por sus composiciones para Brokeback Mountain y Babel, además de múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

En esta ocasión, el foco estará puesto en Ronroco, el álbum lanzado a fines de los años noventa que se convirtió en una pieza clave dentro de su discografía. Con una estética minimalista y evocadora, el proyecto marcó un antes y un después en su forma de narrar a través del sonido. El instrumento andino que da nombre al disco se transforma en el hilo conductor de un universo íntimo, donde cada composición invita a una escucha atenta y sensible.

Gustavo Santaolalla llega al Teatro Colón con una propuesta íntima que revive la esencia de Ronroco en un formato único

Luego de recorrer escenarios de Europa y Asia durante 2024 y 2025, el artista inicia una nueva etapa del tour en América Latina, incluyendo una parada especial en su país natal. La elección del Teatro Colón como sede no es casual: el encuentro entre una obra de raíz popular y un espacio emblemático de la música académica potencia el carácter único de esta presentación.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada.com y en el sitio oficial del teatro. La función comenzará a las 20:30 horas en la sala ubicada en Tucumán 1171, y se perfila como una de las propuestas más destacadas de la agenda cultural del año.