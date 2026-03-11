WOS anuncia gira por la provincia de Buenos Aires: cuándo comprar las entradas

WOS anunció su Gira Bonaerense ‘26, un nuevo recorrido que lo llevará por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante los meses de abril, mayo y junio. El tour marcará su regreso a estas ciudades después de cuatro años, con una propuesta pensada para volver a tocar cerca del público.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 12 de marzo a las 12 hs y podrán adquirirse a través del sitio oficial wosds3.com.

La gira incluirá presentaciones en Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Ituzaingó, Villa Ballester y Lanús, en microestadios y espacios emblemáticos donde históricamente se vivieron grandes noches del rock argentino.

Con su banda integrada por Chipi Rud en guitarra, Natasha Iurcovich en bajo, Francisco Azorai en teclados y Tomi Sainz en batería, el artista llevará un show donde conviven intensidad, poesía y una energía colectiva que transforma cada concierto en una experiencia única.

El anuncio llega en un gran momento de su carrera. Hace apenas unas semanas, WOS fue el encargado de cerrar el Festival Buena Vibra, y durante 2025 realizó siete presentaciones masivas: seis en el Estadio Obras Sanitarias y una en el Hipódromo de La Plata, convocando a más de 40.000 personas.

Fechas de la Gira Bonaerense ‘26





• 25 de abril - Mar del Plata - Once Unidos

• 1 de mayo - Bahía Blanca - Club Estudiantes

• 8 de mayo - Tandil - Unión y Progreso

• 9 de mayo - Junín - Sociedad Rural

• 23 de mayo - Ituzaingó - Microestadio GEI

• 12 de junio - Villa Ballester - Club Alemán

• 19 de junio - Lanús - Microestadio Lanús

Con este nuevo tour, WOS vuelve a salir a la ruta para reconectar con su público en distintos puntos de la provincia y seguir consolidando su potente propuesta en vivo.