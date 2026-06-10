Las fotos de Ricardo Arjona en El Calafate que enamoraron a sus fans: "Gente buena y lugares que no se olvidan"

Luego de conquistar al público argentino con una histórica serie de 14 funciones agotadas en Buenos Aires, Ricardo Arjona decidió hacer una pausa en su gira internacional "Lo que el Seco no dijo" y viajar al sur del país para disfrutar de unos días de descanso.

El reconocido artista guatemalteco visitó El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, donde recorrió algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia argentina, incluido el majestuoso Glaciar Perito Moreno.

Ricardo Arjona recorrió el Glaciar Perito Moreno durante su descanso en la Patagonia argentina

A través de sus redes sociales, Arjona compartió imágenes y videos de su estadía y expresó su admiración por la región. "El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena, y lugares que no se olvidan. Calafate, gracias por el cariño", escribió junto a una serie de postales de su experiencia.

"Gente buena y lugares que no se olvidan", escribió el artista sobre su visita a El Calafate

Durante su visita, el cantante estuvo acompañado por su esposa, Deisy Arvelo, y su hijo Nicolás. Además de recorrer el Parque Nacional Los Glaciares, realizó un paseo en helicóptero que le permitió apreciar desde el aire la inmensidad de los paisajes patagónicos.

El cantante compartió imágenes de su paso por El Calafate junto a su familia

La presencia del músico no pasó desapercibida entre vecinos y turistas, quienes aprovecharon la oportunidad para acercarse al hotel donde se hospedó y compartir saludos, fotografías y muestras de afecto.

Tras agotar 14 shows en Buenos Aires, Arjona eligió el sur argentino para relajarse

Tras su paso por la Patagonia, Arjona retomará los compromisos de su gira con una serie de conciertos en Chile. Más adelante regresará a Argentina para ofrecer tres nuevas presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, los días 1, 2 y 5 de julio, luego de haber agotado las 14 fechas inicialmente anunciadas.

El músico guatemalteco quedó impactado por los paisajes naturales de Santa Cruz

La visita del artista volvió a poner en valor uno de los destinos más impactantes del país, un lugar que, según sus propias palabras, está lleno de "gente buena y lugares que no se olvidan".