El Peñón Hardware: la marca argentina que fabrica banquetas para bateristas capaces de durar más de una década

En una nueva entrevista de CM Rock, conducida por Carucha Podestá, tuvimos la oportunidad de conocer la historia de El Peñón Hardware, una firma argentina especializada en banquetas para bateristas que, con producción nacional y diseño propio, logró ganarse un lugar entre las marcas más prestigiosas del rubro. El encargado de compartir los detalles fue Flavio Fulvio Arru, creador y responsable de un proyecto que comenzó en 2010 y que hoy apunta a expandirse internacionalmente.

Durante la charla, Arru recordó cómo surgió la iniciativa luego de años trabajando en relación de dependencia. La decisión de independizarse estuvo impulsada por la falta de productos de calidad fabricados localmente y por la necesidad de ofrecer una alternativa duradera para los músicos argentinos.

"Vi la necesidad de hacer algo de calidad acá", explicó al referirse al origen de la empresa, que con el paso de los años se transformó en una referencia dentro del mercado de herrajes y banquetas para bateristas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la durabilidad de sus productos. Según relató, es frecuente que en ferias y exposiciones se acerquen clientes que adquirieron sus primeras banquetas hace catorce años y continúan utilizándolas sin necesidad de reemplazarlas.

La explicación detrás de esa resistencia tiene una base física que el propio diseñador se encargó de detallar durante la entrevista. "Cuando genera pequeños saltitos, al caer sobre la banqueta hace que su cuerpo se multiplique por tres. Por eso las banquetas que no tienen mucha calidad tienen poca durabilidad, porque a la larga, con el tiempo, sufren", señaló.

Para Arru, comprender ese comportamiento es fundamental al momento de diseñar un producto destinado a soportar miles de horas de uso sobre los escenarios. Esa filosofía de trabajo es la que le permitió construir una reputación basada en la calidad y la confiabilidad.

Otro de los temas abordados fue la evolución del perfil de quienes utilizan sus productos. En ese sentido, celebró el crecimiento de la participación femenina en el mundo de la batería. "Está lleno de bateristas mujeres, por suerte está cambiando. Son varias las que usan la marca", destacó.

A lo largo de su trayectoria, El Peñón Hardware fue elegido por importantes figuras de la música argentina. Entre quienes confiaron en sus productos aparecen nombres como Catriel Varela, el Topo de Los Pericos y el recordado Martín Carrizo, uno de los bateristas más influyentes del rock nacional.

Además de consolidarse en el mercado argentino, la firma ya realiza envíos a países vecinos como Chile y Uruguay. Sin embargo, el gran objetivo de los próximos meses será desembarcar en Brasil, un mercado clave para la industria musical de la región.

Sobre este punto, Arru reconoció que las dificultades económicas y cambiarias representan un desafío constante para quienes producen en Argentina, aunque remarcó que la intención de crecer sigue intacta. Por eso, la empresa participará a finales de este año en una feria especializada en Brasil, donde buscará abrir nuevas oportunidades comerciales y continuar expandiendo el alcance de la marca.

Con más de quince años de trayectoria, El Peñón Hardware se convirtió en un ejemplo de producción nacional, innovación y compromiso con los músicos. Una historia que demuestra que, con conocimiento técnico, dedicación y pasión por los detalles, es posible competir de igual a igual con las grandes marcas internacionales.

Mirá la entrevista completa con Fulvio Arru en CM Rock