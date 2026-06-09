Six Sex estrena "ULTRA", el álbum debut que lleva su universo hacia su versión más extrema

Después de años construyendo una identidad única dentro de la escena alternativa, Six Sex da un paso decisivo en su carrera con el lanzamiento de "ULTRA", su primer álbum de estudio.

El proyecto llega en un momento de fuerte crecimiento internacional para la artista, que recientemente participó en el Primavera Sound de Barcelona y actualmente desarrolla una extensa gira por distintos países europeos.

Más que un debut, el flamante lanzamiento funciona como una declaración artística que reúne todas las facetas que la joven cantante exploró a lo largo de sus trabajos anteriores y las lleva hacia una dimensión todavía más intensa.

Un álbum que amplifica cada aspecto de su identidad

A lo largo de 16 tracks, la artista despliega un universo donde conviven la electrónica, el reggaetón, el neoperreo, el techno distorsionado y el pop experimental.

El disco fue producido por Bbynito, Cimarrón, Qiri y Fermín, quienes acompañaron la construcción de una obra que profundiza el recorrido iniciado en sus EPs "Satisfire", "X-sex", "AREA 69" y "6X".

El resultado es un trabajo que apuesta por la intensidad permanente, pensado desde la energía del club, el impacto físico de los sonidos y una experiencia sensorial que atraviesa cada canción.

Deseo, tensión y poder como ejes conceptuales

Uno de los aspectos más destacados de "ULTRA" es su propuesta conceptual. A lo largo del álbum aparecen de forma recurrente temas como el deseo, el placer, el control, el agotamiento y el desborde.

La estética visual que acompaña esta etapa sigue la misma lógica. Colores saturados, referencias VHS, elementos cyber y escenarios donde el exceso se transforma constantemente forman parte de una narrativa que busca tensionar los límites entre lo atractivo y lo perturbador.

En ese contexto, la sexualidad ocupa un lugar central dentro del proyecto, no como un elemento externo sino como una herramienta de expresión y una forma de construcción identitaria.

El tracklist completo de "ULTRA"

El álbum está compuesto por las siguientes 16 canciones:

Ultra Terrorific Fantasy Not ur mom BITCH UP LOVE ME HATE ME FUchi! TU AMIGO boyfree CALIENTE no fomo HUMO MY WET PUSSY i don't love u 3 PANTALOM BEAUTY privilege no more porn

El momento de mayor proyección internacional de su carrera

El lanzamiento de "ULTRA" coincide con el mejor momento internacional de Six Sex hasta la fecha.

Luego de realizar una gira prácticamente agotada por Estados Unidos y participar en festivales como Lollapalooza Argentina, Lollapalooza Chile, Estéreo Picnic, Asunciónico y EDC México, la artista continúa expandiendo su alcance con una extensa serie de presentaciones en Europa.

Entre los escenarios confirmados aparecen eventos y espacios de gran relevancia como Primavera Sound Barcelona, We Love Green París, Mondo Disko Madrid y Body Movements Londres, además de shows en Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Noruega y Suiza.

Todas las fechas del SIX SEX WORLD TOUR 2026

España

11 de junio - Mondo Disko - Madrid

- Mondo Disko - Madrid 21, 22 y 23 de agosto - Riverland - Asturias

- Riverland - Asturias 29 de agosto - Nitsa - Barcelona





Francia

6 de junio - We Love Green - París





Reino Unido

20 de junio - Stereo Club - Glasgow

- Stereo Club - Glasgow 30 de agosto - Body Movements - Londres





Países Bajos

26 de junio - Poing x The Planet - Ámsterdam





Noruega

27 de junio - Oslo Pride - Oslo





Alemania

9 de agosto - Magma - Berlín





Dinamarca

13 de agosto - Syd for Solen Festival - Copenhague





Austria

14 de agosto - Flucc - Viena





Suiza

27 de agosto - Exil Club - Zúrich

- Exil Club - Zúrich 28 de agosto - Datchstock - Berna





Un álbum que marca el inicio de una nueva escala

Anunciado durante su show sold out en C Art Media y presentado posteriormente en una listening party exclusiva junto a colegas y seguidores, "ULTRA" representa mucho más que un nuevo lanzamiento.

El disco funciona como el cierre de una etapa de crecimiento y experimentación, pero también como el punto de partida de un nuevo capítulo para SIX SEX, que continúa consolidándose como una de las propuestas más innovadoras, provocadoras y personales de la escena alternativa latinoamericana.

Una artista que sigue expandiendo sus fronteras

Con una identidad artística cada vez más definida y una proyección internacional en ascenso, "ULTRA" aparece como la obra que resume todo el recorrido realizado hasta ahora y, al mismo tiempo, abre la puerta hacia una dimensión aún más ambiciosa.

El álbum no solo reafirma el universo creativo de Six Sex sino que también la posiciona en un escenario global cada vez más amplio, donde su propuesta estética, sonora y conceptual continúa ganando espacio y nuevos seguidores alrededor del mundo.