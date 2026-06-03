Pulp vuelve con disco nuevo tras 24 años y celebra su regreso con una gira internacional

La espera terminó para los fanáticos de Pulp. Después de más de dos décadas sin publicar un álbum de estudio, la emblemática banda británica anunció el lanzamiento de "More", un trabajo que marca su regreso oficial a la escena musical y abre un nuevo capítulo en una carrera que dejó una huella imborrable en el britpop y el rock alternativo.

Además del estreno del disco, el grupo prepara una serie de presentaciones internacionales que incluirán una parada especial en México, uno de los países donde aseguran sentirse más queridos por el público.

Un regreso que sorprendió incluso a la propia banda

Durante una conferencia realizada en Ciudad de México, la tecladista Candida Doyle y el baterista Nick Banks compartieron sus sensaciones sobre este esperado regreso.

Banks recordó cómo vivieron el éxito de los años noventa y reconoció que nunca imaginaron que sus canciones seguirían generando impacto décadas después.

"Creo que cuando grabamos esos discos en los 90, uno no piensa mucho más allá de los próximos seis meses o un año, y mucho menos en los próximos 30 años. El hecho de que la gente siga disfrutándolos y emocionándose con ellos todo este tiempo es fantástico", expresó.

Por su parte, Doyle admitió que la respuesta del público superó todas sus expectativas.

"Personalmente, me ha sorprendido gratamente la buena recepción que hemos tenido. Pensaba: 'Llevamos 20 años sin sacar un disco nuevo. A nadie le va a gustar', y la verdad es que me ha sorprendido y alegrado muchísimo", señaló.

"More", el álbum que marca una nueva etapa

El nuevo trabajo discográfico incluirá 11 canciones y combinará material completamente nuevo con composiciones que habían permanecido guardadas durante años esperando el momento indicado para ver la luz.

La producción estuvo a cargo de James Ford, reconocido por sus trabajos junto a Arctic Monkeys y Fontaines D.C., quien impulsó un método de trabajo mucho más dinámico que en etapas anteriores.

"Él estaba muy a favor de decir: hagámoslo, intentemos hacer una canción al día, y básicamente hicimos una canción al día", explicó Nick Banks.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que, por primera vez, Jarvis Cocker llegó al estudio con gran parte de las letras ya escritas, acelerando considerablemente el proceso creativo.

El legado de Steve Mackey sigue presente

La muerte del bajista Steve Mackey en 2023 dejó una profunda huella en los integrantes de la banda y también forma parte de este nuevo lanzamiento.

Mackey aparece acreditado como compositor en las canciones "Grown Ups" y "Got to Have Love", dejando su impronta en este esperado regreso.

"Obviamente, fue una inmensa tragedia perder a Steve. Era un personaje tan importante y tan influyente en la historia de Pulp, aportó muchísimo a la banda desde el día en que se unió", afirmó Banks.

Mientras que Doyle agregó una definición cargada de afecto:

"Steve era genial. Probablemente, era el más genial de la banda".

Una historia que comenzó en Sheffield

Formada a finales de los años 70 en Sheffield, Inglaterra, bajo el liderazgo de Jarvis Cocker, Pulp alcanzó reconocimiento internacional durante la década de los 90 gracias a discos fundamentales como "Different Class" y "This Is Hardcore".

Tras un prolongado receso iniciado en 2002, el grupo realizó algunas giras de reunión, aunque durante mucho tiempo el regreso definitivo parecía una posibilidad lejana.

De hecho, Candida Doyle confesó que nunca imaginó volver a formar parte de la banda.

"En realidad, no creía que fuéramos a reformarnos. Y entonces me llamó Jarvis", recordó.

Y completó:

"No puedes decirle que no a Pulp; si llama a tu puerta, simplemente tienes que decir que sí".

México, un destino especial para la banda

La relación entre Pulp y el público mexicano ocupa un lugar destacado en la historia reciente del grupo.

Su primer concierto en el país se realizó en 2012 y, según los propios músicos, fue el show más largo de toda su carrera, con una duración cercana a las tres horas.

La conexión se fortaleció aún más durante su paso por el festival Corona Capital, donde Jarvis Cocker lanzó dulces de tamarindo al público, un gesto que quedó grabado en la memoria de los fans, conocidos cariñosamente como los "Pulparindos".

"México es uno de mis lugares favoritos en los que nos hemos presentado", aseguró Candida Doyle.

Y concluyó:

"Creo que el entusiasmo del público mexicano es legendario. Así que realmente es el mejor lugar para comenzar nuestra sección latinoamericana de la gira de 'More'".

Un regreso esperado por toda una generación

Con "More", Pulp no solo pone fin a una espera de 24 años sin álbumes de estudio. También demuestra que su legado sigue vigente y que aún tiene mucho para ofrecer dentro de la escena musical internacional.

Entre nuevas canciones, una gira internacional y el recuerdo permanente de Steve Mackey, la banda liderada por Jarvis Cocker inicia una etapa renovada que promete emocionar tanto a los seguidores históricos como a las nuevas generaciones que descubren hoy una de las formaciones más influyentes de la música británica.