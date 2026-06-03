Ángela Leiva celebró los dos meses de Cumbia con una tierna publicación: "Meses de amor verdadero, para siempre"

Ángela Leiva volvió a enternecer a sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de imágenes junto a Cumbia, el gato que adoptó en abril y que rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas de su día a día.

A dos meses de aquella decisión que emocionó a sus fanáticos, la cantante publicó un carrusel de fotos donde se puede ver al felino en distintas situaciones cotidianas: durmiendo plácidamente, jugando, explorando rincones de la casa y acompañándola durante diferentes momentos de su rutina.

"Meses de amor verdadero, para siempre", escribió Ángela Leiva al compartir nuevas postales junto a Cumbia

Junto a las imágenes, Ángela escribió una breve pero emotiva frase que refleja el vínculo que construyó con su mascota desde su llegada: "Meses de amor verdadero, para siempre".

La historia entre la artista y Cumbia comenzó en abril, cuando Leiva presentó oficialmente a su nuevo compañero a través de sus redes sociales. En aquel momento, contó que se trataba de su primer gato y compartió la felicidad que le generaba esta nueva experiencia.

Desde entonces, Cumbia se ganó el cariño de los seguidores de la cantante, quienes suelen reaccionar con ternura a cada aparición del felino en sus publicaciones. Esta vez no fue la excepción: la publicación se llenó rápidamente de mensajes destacando la complicidad y el cariño que se percibe entre ambos.