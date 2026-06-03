La Vela Puerca celebró sus 30 años en España y reafirmó su vínculo con el público europeo

A tres décadas de su nacimiento, La Vela Puerca continúa escribiendo nuevos capítulos en una historia que parece no detenerse. En el marco de la celebración por sus 30 años de trayectoria, la banda uruguaya protagonizó una exitosa gira por España, donde volvió a encontrarse con miles de seguidores que acompañan su camino desde hace años.

Durante los últimos días de mayo, el grupo recorrió distintas ciudades españolas con una serie de conciertos que dejaron en evidencia la vigencia y el alcance internacional de su propuesta. Barcelona, Madrid, Málaga y Mallorca fueron las paradas de un tour cargado de emoción, energía y canciones que ya forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Entre los hitos de esta etapa se destacó el show con entradas agotadas en Mallorca, una clara muestra del fuerte vínculo que La Vela Puerca mantiene con el público europeo.

Como parte de este recorrido, la banda también dijo presente en el Argentina Vibra Fest, el festival que reúne en España a destacados exponentes de la música argentina y rioplatense donde compartieron escenario con otros artistas y celebraron junto a miles de personas una identidad musical que trasciende fronteras.

Uno de los momentos más especiales de la gira llegó cuando El Mono, cantante de Kapanga, se sumó a La Vela Puerca sobre el escenario para interpretar una canción en conjunto. La participación sorpresa desató una inmediata ovación del público y regaló una de las postales más memorables de esta celebración internacional.

Con la misma autenticidad, compromiso y potencia que los acompañó desde sus inicios, La Vela Puerca sigue celebrando junto a su gente estos 30 años de carrera. Una historia construida a base de canciones, encuentros y kilómetros recorridos, que hoy continúa más viva que nunca.