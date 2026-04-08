La Vela Puerca en su mejor momento: shows agotados y gira internacional en el horizonte

Con una trayectoria sólida y una identidad inconfundible, La Vela Puerca se consolidó como una de las bandas más importantes del rock en Latinoamérica.

Su capacidad para convocar multitudes, emocionar desde lo genuino y sostener una conexión directa con su público la convirtió en un verdadero fenómeno cultural que trasciende generaciones y fronteras.

Una historia marcada por el contacto directo

Durante marzo, el grupo volvió a poner el foco en uno de los pilares de su recorrido: el encuentro cara a cara con su gente. La gira barrial funcionó como una reafirmación de ese vínculo cercano que define su esencia.

Shows agotados y una conexión que no se negocia

El recorrido incluyó presentaciones con localidades agotadas en escenarios como Auditorio Sur, Auditorio Oeste y el Teatro Flores, donde el ida y vuelta con el público se mantuvo constante.

En cada recital, la respuesta fue inmediata: fans cantando desde el inicio y sosteniendo la energía durante toda la noche, con el ya clásico "vamo la vela de mi corazón" como bandera.

Momentos que definen una mística

Entre los momentos más destacados, volvió a aparecer ese instante íntimo entre "el enano" y el público durante "José Sabía", una escena que se repite en cada show y que forma parte de la identidad de la banda.

Lejos de ser algo forzado, esta dinámica surge naturalmente y termina marcando el clima de cada presentación.

Festivales, cruces inesperados y shows multitudinarios

Además de su gira propia, la banda participó en el Cosquín Rock Uruguay, donde se vivió uno de los momentos más inesperados: la aparición de Wos como invitado, generando uno de los cruces más celebrados.

También dijeron presente en el Rock en Baradero, donde ofrecieron uno de los shows más convocantes del evento.

Una agenda que cruza fronteras

10 de abril: Festival Minas y Abril, Lavalleja, Uruguay

23 de abril: Bonfire, Bogotá, Colombia

25 de abril: Rockout, Santiago de Chile, Chile

22 de mayo: Festival Argentina V - Málaga Forum, Málaga, España

23 de mayo: Festival Argentina V - Poble Espanyol, Barcelona, España

24 de mayo: Festival Argentina V - Autocine, Madrid, España

27 de mayo: Es Gremi, Mallorca, España

Un camino que sigue creciendo

Con cada presentación, La Vela Puerca reafirma que su fortaleza está en la conexión real con su gente. La gira barrial volvió a dejar en claro que su esencia permanece intacta, más allá del crecimiento.

Ahora, con una proyección internacional cada vez más fuerte, la banda se prepara para seguir llevando su energía a nuevos públicos sin perder lo que la hizo grande: el vínculo auténtico con quienes los acompañan desde siempre.