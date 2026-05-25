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FMK presentó "Quiero Ser Feliz También", una emotiva reversión de Natiruts

El artista argentino lanzó una nueva versión en español del clásico de la banda brasileña Natiruts, explorando un costado más íntimo y reflexivo dentro de su universo musical.

Cecilia Andrea Bello

FMK continúa expandiendo su identidad artística con el lanzamiento de "Quiero Ser Feliz También", una reversión en español del clásico de Natiruts que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En esta nueva interpretación, FMK toma la esencia emocional de la canción original y la traslada a su propio universo sonoro, apostando por una versión íntima, sensible y cargada de honestidad emocional.

La canción transmite una vibra cálida y reflexiva, poniendo en palabras el deseo de encontrar felicidad incluso en medio de momentos de incertidumbre afectiva. A través de una interpretación cercana y sincera, el artista logra conectar de manera directa con el oyente.

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La producción musical estuvo a cargo de Estani, quien construyó una atmósfera donde conviven sonidos orgánicos y modernos, con una instrumentación sutil que acompaña la voz de FMK y potencia el clima emocional del tema.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip oficial dirigido por Tomás Redote y filmado en La Vibe Studios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pieza audiovisual refuerza la sensibilidad de la canción con una estética cercana y minimalista que acompaña el espíritu introspectivo de la obra.

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  FMK presentó "Quiero Ser Feliz También", una emotiva reversión en español del clásico de Natiruts

"Quiero Ser Feliz También" representa un nuevo paso en la evolución artística de FMK, quien continúa explorando diferentes sonidos y emociones desde un lugar auténtico, consolidándose como una de las voces más versátiles y sensibles de la escena urbana argentina actual.

Mirá el nuevo videoclip de FMK "Quiero Ser Feliz También"

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